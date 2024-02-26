نسختها التجريبية تقام في السعودية والجزائر.. الفيفا يطلق مباريات ودية مخصصة للمنتخبات

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الاثنين إطلاق سلسلة جديدة من المباريات الدولية الودية تقام في مكان واحد خلال فترة التوقف الدولي تحمل اسم "فيفا سيريس"، على أن ينطلق مشروع تجريبي في 4 دول الشهر المقبل.

ورغم عدم وجود ألقاب أو جوائز مالية، فإن المبادرة تهدف إلى مساعدة المنتخبات التي لا تحظى بفرصة لمواجهة فرق من اتحادات قارية أخرى، إذ سيتحمل الفيفا تكلفة السفر.

وينطلق المشروع تجريبيا بين 18 و26 من الشهر المقبل في السعودية والجزائر وأذربيجان وسريلانكا. وستقيم 4 منتخبات في مكان واحد حيث تخوض كل من هذه المنتخبات مباراتين.

وقال مدير الاتحادات الإقليمية الأعضاء بالفيفا في أوروبا الخان محمدوف إن "عدة دول لم تلعب قط مع فرق خارج اتحاداتها القارية.. يمكنها اكتساب خبرة تنافسية بمواجهة فرق من خارج اتحاداتها القارية، واللعب أمام فرق بأسلوب لعب مختلف تماما.. حاليا هناك 20 فريقا في النسخة التجريبية. نأمل أن يكون هناك المزيد في نسخة 2026".

وتستضيف السعودية مجموعتين دون المشاركة في المباريات المخصصة لمساعدة المنتخبات التي لم يسبق لها التأهل لكأس العالم.

وقال محمدوف إن الفيفا يعمل حاليا على إبرام عقود بث تلفزيوني للسلسلة.

وأضاف أن الاتحادات القارية لم تعترض على مواعيد تلك المباريات نظرا لأنها تقام في فترة التوقف الدولي.

وفيما يلي الفرق المشاركة في "فيفا سيريس" الشهر المقبل:

الجزائر

الفرق: الجزائر وبوليفيا وأندورا وجنوب أفريقيا.

أذربيجان

الفرق: أذربيجان ومنغوليا وتنزانيا وبلغاريا.

سريلانكا

الفرق: سريلانكا وبابوا غينيا الجديدة وبوتان وجمهورية أفريقيا الوسطى.

السعودية

المجموعة الأولى: الرأس الأخضر وغينيا الاستوائية وجيانا وكامبوديا.

المجموعة الثانية: غينيا وفانواتو وبرمودا وبروناي.