مودريتش يقود ريال مدريد لفوز صعب على إشبيلية في الليغا

قاد الكرواتي لوكا مودريتش، فريقه ريال مدريد إلى الفوز على إشبيلية بهدف نظيف -اليوم الأحد- ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل مودريتش هدف المباراة الوحيد لريال مدريد في الدقيقة الـ81.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 65 نقطة في صدارة ترتيب المسابقة، بفارق 8 نقاط عن أقرب ملاحقيه فريق جيرونا صاحب المركز الثاني.

على الجانب الأخر، تجمد رصيد إشبيلية عند 24 نقطة في المركز الـ15.

وفي الدقيقة 81 جاء الحل عن طريق الكرواتي لوكا مودريتش، الذي سدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء لتسكن الزاوية اليسرى لمرمى الحارس نيلاند.

ولم تسفر تلك المحاولات عن جديد لكن ريال مدريد نجح في الحفاظ على تقدمه حتى أطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الثاني والمباراة.