مودريتش يقود ريال مدريد لفوز صعب على إشبيلية في الليغا

قاد الكرواتي لوكا مودريتش فريقه ريال مدريد إلى الفوز على إشبيلية بهدف نظيف -الأحد- ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل مودريتش هدف المباراة الوحيد لريال مدريد في الدقيقة الـ81.

ورفع ريال رصيده إلى 65 نقطة في صدارة ترتيب المسابقة، بفارق 8 نقاط عن أقرب ملاحقيه جيرونا صاحب المركز الثاني.

وعلى الجانب الآخر، تجمد رصيد إشبيلية عند 24 نقطة في المركز 15.

وفي الدقيقة 81، جاء الحل عن طريق مودريتش الذي سدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء لتسكن الزاوية اليسرى لمرمى الحارس نيلاند.

ولم تسفر تلك المحاولات عن جديد، لكن ريال مدريد نجح في الحفاظ على تقدمه حتى أطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الثاني والمباراة.