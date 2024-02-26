مدرب سان جيرمان معلقا على استبدال مبابي: سأشركه عندما أريده

علّق الإسباني لويس إنريكي مدرب فريق باريس سان جيرمان على استبداله نجم الفريق كيليان مبابي منتصف الشوط الثاني من المباراة ضد رين أمس الأحد في الدوري الفرنسي لكرة القدم بالقول إنه سيشرك المهاجم "عندما يريده".

وقام إنريكي باستبدال مبابي متصدر ترتيب الهدافين برصيد 21 هدفا في الدقيقة الـ65، علما أن مدرب برشلونة السابق ومنذ أن أعلن قائد منتخب "الديوك" رحيله عن النادي الصيف المقبل نحو ريال مدريد الإسباني على الأرجح أجلسه على مقاعد البدلاء في الفوز على نانت 2-0 في الجولة الماضية.

وزج بالمهاجم البرتغالي غونسالو راموش ضد رين عندما كان فريقه متخلفا على أرضه 0-1، قبل أن يدرك راموش نفسه التعادل في الوقت بدل الضائع من المباراة من ركلة جزاء تسبب بها وترجمها بنجاح.

وردا على سؤال بشأن ندرة مثل هذا القرار منذ وصول مبابي عام 2017 إلى العاصمة باريس، أجاب إنريكي "يجب أن يحدث ذلك عاجلا أم آجلا، علينا أن نعتاد على اللعب من دون كيليان مبابي"، وتابع "سأشركه عندما أريده، والعكس صحيح".

وبين الدقيقتين الـ65 والـ70 استبدل إنريكي خط هجومه بالكامل فأخرج أيضا عثمان ديمبيلي وبرادلي باركولا، وقال في هذا الصدد "إنها رسالة للجميع، إذا اعتقدتم أني سأقبل بعدم بذل أي لاعب أقصى جهده على أرضية الملعب فبالطبع لن أفعل ذلك".

وأوضح المدرب الإسباني "أريد أقصى قدرة تنافسية من الجميع، وأريد من جميع اللاعبين أن يكسبوا أي دقيقة يخوضونها، أريدهم أن يقولوا لأنفسهم: عندما ألعب أساسيا يتعين علينا استغلال الفرصة بأفضل طريقة ممكنة".

ويتصدر فريق العاصمة الفرنسية الدوري المحلي بفارق 11 نقطة عن بريست الثاني، ووضع قدما في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد فوزه ذهابا على أرضه على ريال سوسيداد الإسباني 2-0، قبل أن يلتقيه الأسبوع المقبل إيابا.