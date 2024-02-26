ما سر وجود وكيل مدرب ألمانيا السابق في مدرجات برشلونة؟

أثار وجود بيني زاهافي وكيل أعمال المدرب الألماني هانز فليك مع خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة بمقصورة كبار الزوار في ملعب "مونتجويك"، خلال مباراة السبت ضد خيتافي الكثير من التكهنات حول إمكانية توليه القيادة الفنية للبلوغرانا خلفا للمدرب الحالي تشافي هرنانديز.

ويواصل برشلونة مساعيه لإيجاد خليفة لمدربه الحالي تشافي الذي أعلن عن نيته الرحيل عن النادي في يونيو/حزيران المقبل، في وقت تداولت تقارير صحفية العديد من الأسماء في الآونة الأخيرة من بينهم هانز فليك مدرب منتخب ألمانيا وبايرن ميونخ سابقا.

وأشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية إلى أن وكيل أعمال المدرب الألماني هانز فليك، كان في الملعب السبت خلال مباراة البلوغرانا أمام خيتافي ضمن منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم.

وظهر زاهافي مع خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة بمقصورة كبار الزوار في ملعب "مونتجويك"، خلال مباراة السبت ضد خيتافي.

وأضافت الصحيفة أن زاهافي يمتلك علاقة قوية بلابورتا، وهو الأمر الذي سهل صفقة انتقال روبرت ليفاندوفسكي قبل موسمين إلى صفوف الفريق الكتلوني.

وأكدت الصحيفة أن زاهافي قد يكون موجودا في برشلونة، من أجل مناقشة مستقبل اللاعب الشاب داني رودريغيز، الذي ينتهي عقده في يونيو/حزيران القادم.

لكن هذا الظهور أثار التكهنات حول هوية المدرب القادم للنادي الكتالوني.

Football agent Pini Zahavi was present at Barcelona-Getafe yesterday. (MD) pic.twitter.com/mwCUqVke5E — Football España (@footballespana_) February 25, 2024

ولم يتول فليك تدريب أي ناد منذ العاشر من سبتمبر/أيلول الماضي، عندما تمت إقالته من تدريب منتخب ألمانيا، بعد فشله الذريع في نهائيات كأس العالم قطر 2022، وخروجه من الدور الأول، واستمرار إخفاقه في المباريات التي قاد خلالها منتخب "الماكينات" بعد المونديال.

‏ووفقا لما ذكره الصحفي ميغيل سانز عبر صحيفة "سبورت الكتالونية"، فإن هانز فليك عرض نفسه على برشلونة لقيادة الفريق فنيا، ولكن النادي لا يعتبره أولوية بالوقت الحالي.

وقالت صحيفة "آس"، إن أشخاصا مقربين من هانز فليك أوضحوا أن المدرب الألماني متحمس بشكل خاص لتدريب برشلونة.

وأضافت أن فليك لم يكتف الفترة الماضية ببدء تعلم اللغة الإسبانية، بل بدأ البحث عن مساعدين يتحدثون اللغتين الألمانية والإسبانية ليكونوا بمثابة جسر للتواصل إذا تم اختياره ليكون مدرب برشلونة القادم، وأن المتداول الآن من الأسماء، هم أوسكار كوروتشانو، وكريستيان فييل.

وكانت تقارير صحفية تناولت العديد من الأسماء المرشحة لخلافة تشافي من بينها المدرب الحالي لليفربول يورغن كلوب وهانز فليك.