تقليص عقوبة إيفرتون يقربه من منطقة الأمان في البريميرليغ

تقلّصت عقوبة نادي إيفرتون بسبب خرقه القواعد المالية للدوري الإنكليزي لكرة القدم، من 10 نقاط إلى 6، وفق ما أعلنت اليوم الاثنين رابطة الدوري، بعد الاستئناف الذي تقدم به "التوفيز".

وكانت لجنة مستقلة قررت حسم 10 نقاط من رصيد إيفرتون في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، لخرقه القوانين، وهي أقصى عقوبة في تاريخ الدوري الإنكليزي الممتاز، وذلك بعد أن تبين لها أن النادي تخطى حجم الخسائر المسموح بها بحسب قوانين الدوري.

ومع إعادة 4 نقاط لصالح إيفرتون ارتقى الفريق إلى المركز الـ15 ليقترب أكثر من منطقة الأمان.

وقالت رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز في بيان: "استأنف إيفرتون العقوبة المفروضة عليه بناء على 9 معايير، كل منها يتعلق بالعقوبة وليس بحقيقة الانتهاك الذي اعترف به النادي".

وقال إيفرتون في بيان: "رغم قرار مجلس الاستئناف والنتيجة الإيجابية، يظل النادي ملتزما تماما بالتعاون مع الدوري الإنكليزي الممتاز فيما يتعلق بالإجراءات المستمرة المرفوعة للفترة الحسابية المنتهية في يونيو/حزيران 2023.

وختم: "لا يزال النادي يدرس الآثار الأوسع نطاقا للقرار ولن يقوم بأي تعليق آخر في هذا الوقت، لكنه في المقابل يسجل شكره للمجلس الاستشاري للمشجعين وروابط المشجعين خلال هذا الاجراء ولجميع سكان إيفرتون على دعمهم المستمر".