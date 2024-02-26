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هتاف "ميسي" أثار غضبه.. إشارة رونالدو غير اللائقة تعرضه للتحقيق

رونالدو يتقاضى راتبا سنويا يصل إلى 200 مليون يورو
رونالدو يتصدر قائمة هدافي الدوري السعودي بـ 22 هدفا (الفرنسية)
26/2/2024

أفادت تقارير محلية بأن الاتحاد السعودي لكرة القدم بصدد فتح تحقيق بسبب إشارة غير لائقة فعلها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم فريق النصر، وأثارت ضجة كبيرة في المملكة.

انتشرت مقاطع فيديو عبر شبكة الإنترنت للاعب البرتغالي البالغ من العمر 39 عاما، وهو يفعل إشارة غير لائقة أثناء الاحتفال بفوز فريقه على الشباب، بنتيجة 3-2 مساء أمس الأحد في الدوري السعودي لكرة القدم.

وقبلها وضع رونالدو يده على أذنه لفترة وجيزة أثناء الهُتاف باسم غريمه التقليدي "ميسي" في المدرجات.

وأكدت تقارير إعلامية سعودية أن هذه الإشارة غير اللائقة لم تعرض في البث التليفزيوني، لكن مقاطع الفيديو انتشرت عبر شبكة الإنترنت، وأثارت ردود فعل غاضبة للغاية.

وأفادت تقارير محلية بأن الاتحاد السعودي لكرة القدم بصدد فتح تحقيق في هذه الواقعة.

وكان رونالدو سجل هدفا من ركلة جزاء في الشوط الأول من مباراة فريقه ضد الشباب، علما بأنه يتصدر قائمة هدافي الدوري السعودي بـ 22 هدفا.

ويحتل فريق النصر وصافة الترتيب متخلفا بفارق 4 نقاط عن الهلال صاحب الصدارة.

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية