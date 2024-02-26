هتاف "ميسي" أثار غضبه.. إشارة رونالدو غير اللائقة تعرضه للتحقيق

أفادت تقارير محلية بأن الاتحاد السعودي لكرة القدم بصدد فتح تحقيق بسبب إشارة غير لائقة فعلها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم فريق النصر، وأثارت ضجة كبيرة في المملكة.

انتشرت مقاطع فيديو عبر شبكة الإنترنت للاعب البرتغالي البالغ من العمر 39 عاما، وهو يفعل إشارة غير لائقة أثناء الاحتفال بفوز فريقه على الشباب، بنتيجة 3-2 مساء أمس الأحد في الدوري السعودي لكرة القدم.

وقبلها وضع رونالدو يده على أذنه لفترة وجيزة أثناء الهُتاف باسم غريمه التقليدي "ميسي" في المدرجات.

وأكدت تقارير إعلامية سعودية أن هذه الإشارة غير اللائقة لم تعرض في البث التليفزيوني، لكن مقاطع الفيديو انتشرت عبر شبكة الإنترنت، وأثارت ردود فعل غاضبة للغاية.

عن لقطة رونالدو محمد الشيخ: أخشى أن يتم إيقافي إذا انتقدت اللاعب 🫣 .. الحركة لا يمكن تبريرها حتى الاتحاد الأوروبي قام بمعاقبة رونالدو عندما قام بحركة شبيهة ضد أتليتكو مدريد#أكشن_مع_وليد #النصر_الشباب#لجنه_الانضباط_والاخلاق يعرض الآن مجانا على شاهدhttps://t.co/cnvhxxTLc8 pic.twitter.com/lt933ITrZH — أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) February 25, 2024

وأفادت تقارير محلية بأن الاتحاد السعودي لكرة القدم بصدد فتح تحقيق في هذه الواقعة.

وكان رونالدو سجل هدفا من ركلة جزاء في الشوط الأول من مباراة فريقه ضد الشباب، علما بأنه يتصدر قائمة هدافي الدوري السعودي بـ 22 هدفا.

ويحتل فريق النصر وصافة الترتيب متخلفا بفارق 4 نقاط عن الهلال صاحب الصدارة.

السعوديين تاج رأسك ،، وعليك أحترام البلد الذين جاءو بك هذا اللاعب تمادي كثيرا جدا في الحركات الغير أخلاقية أتجاه الجماهير والمباريات منقولة يجب أن يتم إيقافه عند حده ،، #رونالدو_كفايه_قذاره pic.twitter.com/jsVTTAloDZ — جابر نصار الشريفى (@JaberNassar123) February 26, 2024