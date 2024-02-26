الهلال يكتب التاريخ في الكرة السعودية

انفرد الهلال متصدر الدوري السعودي للمحترفين، بالرقم القياسي للانتصارات المتتالية في المسابقة بفوزه بهدفين دون رد على مضيفه الاتفاق اليوم الاثنين.

ووصل الهلال إلى 59 نقطة ليعيد الفارق مع مطارده النصر إلى 7 نقاط بعدما فاز رفقاء كريستيانو رونالدو 3-2 على الشباب أمس الأحد.

ولدى الاتفاق، فريق المدرب ستيفن جيرارد، 28 نقطة بالمركز الثامن.

وحقق فريق المدرب جورجي جيسوس الانتصار 14 تواليا في الدوري ليفض الشراكة مع النصر، الذي كان يمتلك الرقم القياسي السابق بالفوز في 13 مباراة منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2013 حتى فبراير/شباط 2014.

وكانت أمسية الهلال لتبدو مثالية لكن الهداف ألكسندر ميتروفيتش تلقى بطاقة صفراء ليغيب عن مواجهة الاتحاد حامل اللقب بالجولة المقبلة.

وأعاق ميتروفيتش الحارس فيكتور ليتلقى إنذارا سيجعله يغيب عن قمة الاتحاد.

واحتفل لاعبو الهلال بعد اللقاء بوصول سعود عبد الحميد لمباراته رقم 100 مع الفريق.