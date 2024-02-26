الهلال يكتب التاريخ في الكرة السعودية
انفرد الهلال متصدر الدوري السعودي للمحترفين، بالرقم القياسي للانتصارات المتتالية في المسابقة بفوزه بهدفين دون رد على مضيفه الاتفاق اليوم الاثنين.
ووصل الهلال إلى 59 نقطة ليعيد الفارق مع مطارده النصر إلى 7 نقاط بعدما فاز رفقاء كريستيانو رونالدو 3-2 على الشباب أمس الأحد.
ولدى الاتفاق، فريق المدرب ستيفن جيرارد، 28 نقطة بالمركز الثامن.
شاهد ثنائية الهلال في مرمى الاتفاق بصوت محمد حسين👇🎤
#جولة_يوم_التأسيس
#الاتفاق_الهلال | #SSC pic.twitter.com/UQ6CeMYvlD
— SSC (@ssc_sports) February 26, 2024
وحقق فريق المدرب جورجي جيسوس الانتصار 14 تواليا في الدوري ليفض الشراكة مع النصر، الذي كان يمتلك الرقم القياسي السابق بالفوز في 13 مباراة منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2013 حتى فبراير/شباط 2014.
وكانت أمسية الهلال لتبدو مثالية لكن الهداف ألكسندر ميتروفيتش تلقى بطاقة صفراء ليغيب عن مواجهة الاتحاد حامل اللقب بالجولة المقبلة.
وأعاق ميتروفيتش الحارس فيكتور ليتلقى إنذارا سيجعله يغيب عن قمة الاتحاد.
واحتفل لاعبو الهلال بعد اللقاء بوصول سعود عبد الحميد لمباراته رقم 100 مع الفريق.