المدربون المرشحون لإحداث ثورة في الميركاتو الصيفي

ذكرت تقارير صحفية أن أسماء كبيرة في عالم التدريب قد تحدث ثورة كروية في سوق الانتقالات الصيفية القادمة، في ظل تأرجح نتائج الأندية الكبيرة؛ مثل: بايرن ميونخ الألماني، وبرشلونة الإسباني، وليفربول الإنجليزي.

وأشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية إلى أن هناك مرشحين محتملين لتدريب الفرق الكبيرة؛ مثل: المدرب الألماني هانز فليك الذي رُبط ببرشلونة الإسباني، ويورغن كلوب الذي قرر الرحيل عن ليفربول نهاية الموسم، بعد سنوات حقق خلالها الألقاب برفقة الريدز منذ انضمامه للفريق الإنجليزي في 2015.

كما تردد اسم تشابي ألونسو مدرب باير ليفركوزن الألماني لخلافة كلوب في ليفربول.

وأفاد تقرير صحفي إنجليزي، السبت الماضي، بأن ليفربول حدد اسمين جديدين مرشحين لخلافة المدير الفني الألماني، يورغن كلوب، في الموسم المقبل، بعدما أعلن الأخير رحيله بحلول الصيف.

وكانت تقارير صحفية عديدة قد ربطت الإسباني تشابي ألونسو، مدرب باير ليفركوزن ونجم ليفربول السابق، بالانتقال إلى ملعب أنفيلد.

وحسب صحيفة "تيلغراف" البريطانية، طُرح البرتغالي روبن أموريم، مدرب سبورتنغ لشبونة، والألماني يوليان ناغلسمان، المدير الفني لمنتخب الماكينات، بديلين محتملين، إذا لم يتمكن النادي من إقناع ألونسو بتدريب الريدز.

ويعدّ ألونسو المرشح الأول لخلافة كلوب في ليفربول، لكن بايرن ميونخ يتنافس -أيضا- على خدماته، بعدما أعلن رحيل مدربه توماس توخيل بنهاية الموسم الجاري.

بايرن ميونيخ

أشارت صحيفة ماركا إلى رحيل المدرب الألماني توماس توخيل عن بايرن ميونخ، الذي لا يقضي أفضل أوقاته مع الفريق البافاري الذي يعاني من سوء النتائج في الفترة الأخيرة، خاصة الخسارة المدوية أمام ليفركوزن، والخسارة القاسية ضد لاتسيو في دوري أبطال أوروبا.

وكشفت الصحيفة أن أسماء بعض المدربين المحتملين لتغيير المشهد، من بينهم البرتغالي جوزيه مورينيو، الذي رُبط بالانتقال إلى السعودية، على الرغم من أن المدرب لم يعلّق على الأمر.

كما لا يزال مورينيو يحظى بثقة الأندية الكبرى، وترددت أنباء قوية عن اقترابه من تدريب بايرن ميونخ خلفا لتوخيل.

في الوقت ذاته أكدت تقارير صحفية واردة من ألمانيا أن زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد السابق لديه اهتمام بتدريب بايرن ميونخ.

وأشارت التقارير بأن زيدان من ضمن قائمة المرشحين لتدريب البايرن، حيث بدأ المدرب الفرنسي إجراء تحقيقات حول الفكرة، وأبدى اهتمامه بالعودة للتدريب عبر بواية البافاري.

ولم يتولَّ زيدان تدريب أي فريق سوى ريال مدريد الذي حقق معه إنجازات عديدة، أهمها التتويج بدوري أبطال أوروبا 3 مرات.

برشلونة

منذ إعلان مدرب برشلونة تشافي هرنانديز رحيله عن النادي في يونيو/حزيران القادم، تداولت تقارير صحفية العديد من الأسماء المرشحة لخلافته أهمها كلوب.

ويعدّ كلوب هو الاسم الأكثر تداولا لخلافة تشافي في برشلونة، بعد إعلان الألماني بشكل مفاجئ رحيله عن ليفربول مع نهاية الموسم الحالي.

كما تحدثت تقارير عن مدرب جيرونا ميشيل سانشيز الذي يقدم موسما مبهرا في الدوري الإسباني، وهانز فليك مدرب ألمانيا وبايرن ميونخ السابق.