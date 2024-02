اتفاق مبدئي بين ريال مدريد والكندي ديفيز لاعب بايرن ميونخ

ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن ريال مدريد توصل إلى اتفاق شفهي مع الكندي ألفونسو ديفيز لاعب بايرن ميونخ، من أجل الانضمام إلى صفوف الميرينغي في الميركاتو الصيفي القادم.

ووفقا للصحيفة الإسبانية فإن الفريق الملكي، سيبدأ التفاوض مع البايرن بمجرد الانتهاء من صفقة التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان.

وكان ديفيز (23 عاما) منذ سنوات محط إعجاب إدارة النادي الملكي، قبل أن يتجدد الاهتمام بالدولي الكندي الذي رفض تجديد عقده مع البافاري، وعبر عن رغبته بالانتقال إلى الفريق الإسباني بعد سنوات قضاها رفقة البايرن.

🚨⚪️ Real Madrid remain Alphonso Davies fav destination since October — but Bayern’s asking price will be key part of the story.

Bayern position: new deal by June or he will be sold.

No issues between Davies & Real on personal terms.

📉 Barça have not made any proposal so far. pic.twitter.com/2knGMefLOA

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 26, 2024