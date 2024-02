"أوقفوا الإبادة الجماعية الآن".. منظمة الرياضة الأيرلندية تدعم غزة

سلط مشجعو ناديي دبلن وكيري الأيرلنديين الضوء على الأزمة الإنسانية في غزة نتيجة العدوان الإسرائيلي على القطاع المحاصر، تلبية لدعوة منظمة الرياضة الأيرلندية من أجل فلسطين.

واستجابت جماهير الناديين لدعوة المنظمة بأن تكون مباراة فريقهم في كرة القدم الأميركية، التي أقيمت يوم أمس السبت، على ملعب حديقة كورك، من أجل فلسطين.

ودعا المنظمون، مشجعي الفريقين الذين يحضرون المباراة، إلى إرسال رسالة تضامنية باستخدام إضاءة هواتفهم خلال الدقيقة 20 من المباراة، والهدف هو "تسليط ضوء الأمل" لدعم الشعب الفلسطيني المحاصر، الذي تحمل 20 أسبوعا من القصف الإسرائيلي المكثف في غزة.

🇵🇸 🔦 Huge thanks to all Dublin and Kerry fans who helped to light up Croke Park this evening in solidarity with the Palestinian people. pic.twitter.com/kx98dK1b3v — Irish Sport for Palestine (@Sport4Palestine) February 24, 2024

وفي بيان مشترك لمنظمة الرياضة الأيرلندية من أجل فلسطين، أعرب المنظمون عن أملهم في أن يكون الملعب المضاء بمثابة منارة للأمل، وينقل رسالة قوية إلى المجتمع الدولي وصناع القرار الرئيسيين، ورسالتهم واضحة: "أوقفوا الإبادة الجماعية الآن".

ووثّقت المقاطع المتداولة إضاءة إنارة الهواتف في كامل الملعب، واتحاد مشجعي الفريقين على إرسال رسالة تضامنية إلى غزة، ورفعت اللافتات الداعمة لفلسطين في مدرجات الملعب، كما تدفق الجمهور للحديقة حاملين الأعلام الفلسطينية.

Ready to Shine a light for #Gaza at the Dublin V Kerry Game in Croke Park tonight on the 20th minute 🔦

🇮🇪🇵🇸#CeasefireNow #Palestine pic.twitter.com/ZGBk5jybft — Mark Ward T.D. (@Wardy1916) February 24, 2024

💜 Well done to @Sport4Palestine and everyone in Croke Park this evening for lighting up in solidarity with the Palestinian people, at the 20th minute of the match to represent 20 weeks of #GazaGenocide

We want a #FreePalestine 🇵🇸 pic.twitter.com/3Bp54UfORq — IPSC (@ipsc48) February 24, 2024