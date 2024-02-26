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"أوقفوا الإبادة الجماعية الآن".. منظمة الرياضة الأيرلندية تدعم غزة

استجاب مشجعو ناديي، دبلن وكيري، لدعوة منظمة الرياضة الأيرلندية من أجل فلسطين، بأن تكون مباراة فريقهم في كرة القدم الأميركية، التي أقيمت يوم أمس السبت، على ملعب حديقة كورك، من أجل تسليط الضوء على الأزمة الإنسانية المستمرة في غزة.
مشجع أيرلندي يحمل علم فلسطين بمدرجات ملعب حديقة كورك (مواقع التواصل)
26/2/2024

سلط مشجعو ناديي دبلن وكيري الأيرلنديين الضوء على الأزمة الإنسانية في غزة نتيجة العدوان الإسرائيلي على القطاع المحاصر، تلبية لدعوة منظمة الرياضة الأيرلندية من أجل فلسطين.

واستجابت جماهير الناديين لدعوة المنظمة بأن تكون مباراة فريقهم في كرة القدم الأميركية، التي أقيمت يوم أمس السبت، على ملعب حديقة كورك، من أجل فلسطين.

ودعا المنظمون، مشجعي الفريقين الذين يحضرون المباراة، إلى إرسال رسالة تضامنية باستخدام إضاءة هواتفهم خلال الدقيقة 20 من المباراة، والهدف هو "تسليط ضوء الأمل" لدعم الشعب الفلسطيني المحاصر، الذي تحمل 20 أسبوعا من القصف الإسرائيلي المكثف في غزة.

وفي بيان مشترك لمنظمة الرياضة الأيرلندية من أجل فلسطين، أعرب المنظمون عن أملهم في أن يكون الملعب المضاء بمثابة منارة للأمل، وينقل رسالة قوية إلى المجتمع الدولي وصناع القرار الرئيسيين، ورسالتهم واضحة: "أوقفوا الإبادة الجماعية الآن".

ووثّقت المقاطع المتداولة إضاءة إنارة الهواتف في كامل الملعب، واتحاد مشجعي الفريقين على إرسال رسالة تضامنية إلى غزة، ورفعت اللافتات الداعمة لفلسطين في مدرجات الملعب، كما تدفق الجمهور للحديقة حاملين الأعلام الفلسطينية.

 

 

المصدر : الجزيرة