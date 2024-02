يوم أسقط محمد علي كلاي سوني ليستون بالضربة القاضية

قبل 60 عاما وتحديدا في 25 فبراير/شباط 1964، فاجأ الملاكم محمد علي كلاي (المعروف آنذاك باسم كاسيوس كلاي) مكاتب الرهانات عندما أسقط أرضا سوني ليستون بطل العالم في الملاكمة للوزن الثقيل في "ميامي بيتش".

وتغلب محمد علي على ليستون عندما هزمه في الجولة السادسة بالضربة الفنية القاضية.

وكان ليستون "المخيف" -الذي هزم البطل السابق فلويد باترسون مرتين- هو الملاكم المفضل في الرهانات بنسبة ثمانية لواحد.

في المقابل، توقع كلاي النصر الذي يتفاخر بأنه "يحوم مثل الفراشة ويلسع كالنحلة" أن يهزم ليستون في الجولة الثامنة.

وأثناء النزال، شكا ليستون من إصابة في الكتف وبعد لحظات قليلة، من إطلاق جرس الجولة السابعة تم الإعلان عن بطل جديد للوزن الثقيل وفقا لموقع هيستورى.

وكان ذلك النزال الأخير الذي يخوضه محمد علي باسمه الحقيقي (كاسيوس مرسيلوس كلاي) ليغير اسمه، بعدها بيوم، إلى كاسيوس إكس، ثم بعد أسبوع إلى محمد علي، إثر إشهار إسلامه.

واستمر نزال كلاي وليستون 6 جولات، استسلم بعدها الأخير والدم يسيل من إحدى عينيه.

وبيعت القفازات التي خاض بها كلاي ذلك النزال، بمناسبة ذكراه الخمسين، بأكثر من نصف مليون جنيه إسترليني (800 ألف دولار) أما ليستون المهزوم تلك الليلة الفارقة في تاريخ اللعبة فقد طلب نزال كلاي في السنة التي تلتها (1965) ولكن محمد علي أسقطه بالضربة القاضية ولكن من الجولة الأولى.

وولد محمد علي في 17 يناير/كانون الثاني 1942 بولاية كنتاكي الأميركية، وبدأ الملاكمة عندما كان في سن الـ12 من عمره، وحقق رقماً قياسياً بأكثر من 100 فوز في مسابقة الهواة.

وعام 1959، فاز بلقب القفازات الذهبية الدولية للوزن الثقيل، والعام التالي نال ميدالية ذهبية في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في روما.

"If your dreams don't scare you, they're not big enough." 💪

Muhammad Ali (then known as Cassius Clay) won the Olympic 🥇 at Rome in 1960 as an 18-year-old! 🫡#Boxing | #MuhammadAli pic.twitter.com/8c3ZvYqjT3

— Olympic Khel (@OlympicKhel) January 17, 2023