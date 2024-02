كم يدفع مشجعو الدوري الأميركي لمشاهدة ميسي؟

هناك ثمن باهظ يجب دفعه لمشاهدة ليونيل ميسي وهو يلعب، جعلت فريقه إنتر ميامي يحتل المراكز الأولى في أغلى التذاكر بالدوري الأميركي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم.

على الرغم من أننا في عام 2024، لا يزال هناك طلب كبير على مشاهدة ليونيل ميسي، الحائز على جائزة الكرة الذهبية 8 مرات، مع فريقه إنتر ميامي، وهو يحقق اكتساحا لأغلى 10 تذاكر -في المتوسط ​- في الدوري الأميركي هذا الموسم، بحسب موقع.

إن متعة مشاهدة النجم الأرجنتيني، وهو يراوغ المنافسين، ويتركهم وراءه لن ينتهي أبدا. على الرغم من أن ميسي يبلغ من العمر 36 عاما، وربما ليس بنفس مستوى فترته الذهبية في برشلونة، فإنه لا يزال يقدم تلك اللحظات الصغيرة التي تلخص كل شيء بهيج في اللعبة الجميلة، كما رأينا مؤخرا عندما قدم قطعة رائعة من المهارة ضد ريال سولت ليك. يستمتع ميسي المولود في روزاريو، وهو أحد أكثر لاعبي كرة القدم تتويجا في تاريخ اللعبة، بفترة الشفق من حياته المهنية مستمتعا بشمس ميامي، لكنه لا يزال يقوم بعمل جيد في جذب المشجعين.

Messi hits a freekick on frame early but it's cleared off the line by RSL 🤏#MIAvRSL | 0-0 pic.twitter.com/2DIIkin6zU

— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) February 22, 2024