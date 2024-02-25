كم يدفع مشجعو الدوري الأميركي لمشاهدة ميسي؟

هناك ثمن باهظ يجب دفعه لمشاهدة ليونيل ميسي وهو يلعب، جعلت فريقه إنتر ميامي يحتل المراكز الأولى في أغلى التذاكر بالدوري الأميركي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم.

على الرغم من أننا في عام 2024، لا يزال هناك طلب كبير على مشاهدة ليونيل ميسي، الحائز على جائزة الكرة الذهبية 8 مرات، مع فريقه إنتر ميامي، وهو يحقق اكتساحا لأغلى 10 تذاكر -في المتوسط ​- في الدوري الأميركي هذا الموسم، بحسب موقع.

إن متعة مشاهدة النجم الأرجنتيني، وهو يراوغ المنافسين، ويتركهم وراءه لن ينتهي أبدا. على الرغم من أن ميسي يبلغ من العمر 36 عاما، وربما ليس بنفس مستوى فترته الذهبية في برشلونة، فإنه لا يزال يقدم تلك اللحظات الصغيرة التي تلخص كل شيء بهيج في اللعبة الجميلة، كما رأينا مؤخرا عندما قدم قطعة رائعة من المهارة ضد ريال سولت ليك. يستمتع ميسي المولود في روزاريو، وهو أحد أكثر لاعبي كرة القدم تتويجا في تاريخ اللعبة، بفترة الشفق من حياته المهنية مستمتعا بشمس ميامي، لكنه لا يزال يقوم بعمل جيد في جذب المشجعين.

Messi hits a freekick on frame early but it's cleared off the line by RSL 🤏#MIAvRSL | 0-0 pic.twitter.com/2DIIkin6zU — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) February 22, 2024

هوس ميسي

وليس هناك أي علامة تذكر على تباطؤ "هوس ميسي" في أي وقت قريب في الواقع، عند وصوله الصيف الماضي، أصبحت المباراة بين إنتر ميامي ولوس أنجلوس إف سي هي الأغلى بالنسبة لمباراة في الدوري الأميركي لكرة القدم على الإطلاق، وفقا لشبكة سي إن إن بيزنس، وشهد متوسط ​​سعر التذكرة زيادة كبيرة بنسبة 527%.

مع ميسي تأتي الإثارة، ليس هناك شك في ذلك. ولكن مع وجود جوردي ألبا، ولويس سواريز وسيرجيو بوسكيتس في هذا المزيج أيضا، فإن مشاهدة مباراة إنتر ميامي تتسلل إلى حد ما إلى قوائم بعض المشاهدين المتحمسين.

كما ذكرنا سابقا، يشارك القائد الأرجنتيني الفائز بكأس العالم 2022 وزملاؤه في جميع أفضل 10 مواجهات في الدوري الأميركي، والتي تتميز بأغلى متوسط ​​سعر تذكرة، في حين أن 6 من أغلى 10 مباريات فردية يتم حجز التذاكر لها تشمل إنتر ميامي أيضا.

قد تكلف مشاهدة ميسي وهو يلعب ضد لوس أنجلوس غالاكسي ما يصل إلى 789 مليونا و813 ألفا و67 دولارا (622 مليونا و930 ألفا و54 جنيها إسترلينيا) مع كونها أغلى تذكرة في الدوري الأميركي.

لقد حقق فريق المدرب جيراردو مارتينو، بفضل مواطنه ميسي إلى حد كبير، نموا كبيرا ولذلك ليس من المستغرب أن نرى مبارياتهم ضد نيو إنغلاند ريفولوشن وفيلادلفيا يونيون تتابع عن كثب.

إن تكلفة مشاهدة إنتر ميامي يلعب ضد فرق البطولة المحلية الأخرى مثل مدينة نيويورك وتورونتو إف سي وكولومبوس كرو أقل بكثير، حيث تبلغ أعلى أسعار التذاكر 18 مليونا و30 ألفا و95 دولارا (14 مليونا و221 ألفا و11 جنيها إسترلينيا)، و17 مليونا و461 ألفا و93 دولارا (13 مليونا و772 ألفا و32 جنيها إسترلينيا) و15 مليونا و120 ألفا و23 دولارا (11 مليونا و625 ألفا و41 جنيها إسترلينيا)، على التوالي.

يتراوح متوسط ​​سعر تذكرة الدوري الأميركي هذا الموسم من 535.55 دولارا (422.39 جنيها إسترلينيا) إلى مليونين و936 ألفا و75 دولارا (مليونان و316 و23 جنيها إسترلينيا) وفي الوقت نفسه، فإن متوسط ​​سعر التذكرة لمشاهدة مباراة إنتر ميامي يهيمن على الترتيب أيضا.

تكلف مباراة إنتر ميامي المحلية ضد لوس أنجلوس غالاكسي، المشجع في المتوسط مليونين و936 ألفا و75 دولارا (مليونان و316 ألفا و23 جنيها إسترلينيا) للحصول على تذكرة، في حين أنه من الأرخص بكثير رؤيتهم وهم يلعبون ضد مدينة نيويورك (535.55 دولارا / 422.39 جنيها إسترلينيا)، العاصمة. يونايتد (548 دولارا / 432.21 جنيها إسترلينيا) وفيلادلفيا يونيون (643.78 دولارا / 507.75 جنيهات إسترلينية).

مباريات إنتر ميامي ضد الرباعي تورونتو إف سي، وسي إف مونتريال، وكولومبوس كرو، وفانكوفر وايتكابس هي أغلى 10 تذاكر في المتوسط ​، مما يوضح أن رؤية ميسي عن قرب وشخصيا تأتي بسعر باهظ.