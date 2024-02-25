شاهد.. الترجي يقصي النجم الساحلي ويعزز حظوظه لبلوغ ربع نهائي أبطال أفريقيا

فاز الترجي التونسي على مواطنه ومضيفه النجم الساحلي 2 -صفر، السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة بالمجموعة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

وبعد أن كرر فوزه ذهابا بنفس النتيجة، رفع الترجي رصيده إلى 8 نقاط في المركز الثاني، بفارق نقطة خلف بيترو أتليتكو الأنغولي صاحب المركز الأول.

وعلى الجانب الأخر، تجمد رصيد النجم الساحلي عند 4 نقاط في المركز الرابع والأخير، بفارق نقطة خلف الهلال السوداني صاحب المركز الثالث.

وتقدم الترجي عن طريق يان ساس في الدقيقة 26، قبل أن يضيف زكريا العايب الهدف الثاني في الدقيقة 41.

وطوال اللقاء سدد لاعبو الترجي 18 كرة على مرمى النجم الذي لم ينجح سوى في التسديد مرتين فقط طوال 90 دقيقة، وهو ما يظهر التفوق الكبير للترجي في المباراة.

ونجح الترجي في الحفاظ على تقدمه في اللقاء، حتى أطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بنتيجة هدفين دون مقابل.

ويلتقي الترجي -في ختام دور المجموعات- مع الهلال السوداني، في الثاني من مارس/آذار المقبل، بينما يلعب النجم مع بترو أتليتكو في اليوم ذاته.