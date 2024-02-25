راموس يعود إلى البرنابيو مرة أخرى لمواجهة ريال مدريد

سيكون عشاق كرة القدم على موعد مع لحظات تاريخية ومؤثرة، إذ يعود نجم ريال مدريد السابق سيراخيو راموس لبيته القديم "سنتياغو برنابيو" اليوم الأحد، بعد أن غادره في صيف 2021.

وتأتي عودة راموس في إطار المواجهة المرتقبة الذي سيشهدها ملعب البرنابيو، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ26 من عمر الدوري الإسباني لكرة القدم؛ إذ يستضيف النادي الملكي إشبيلية على ملعبه.

وذكرت صحيفة "إس" الإسبانية، "أن مدافع إشبيلية سيعود لمواجهة ريال مدريد الذي لعب له عندما كان عمره 19 عاما في 22 ديسمبر/كانون الأول 2004.

وخاض راموس آخر مباراة له في البرنابيو في الأول من مارس/آذار 2020 أي قبل حوالي 4 سنوات ضد برشلونة.

وكان راموس قد أعلن رحيله عن ريال مدريد في صيف 2021 للالتحاق بباريس سان جيرمان الفرنسي بعدما قضى 16 عاما مع الريال، وذلك لتعذر التوصل إلى اتفاق بين الطرفين لتجديد عقده مع النادي الملكي.

وعلق راموس على عودته للبرنابيو مرة أخرى قائلا: "ستكون لحظة عاطفية وفريدة، وسأشعر أنني في منزلي، لأنني أمضيت هنا سنوات طويلة".

الأسطورة سيرخيو راموس سيعود إلى السنتياغو برنابيو اليوم ولكن سيكون خصمًا لنا 🥹🤍pic.twitter.com/lyKPo6OXal — Aya 🦉 (@aya__R7) February 25, 2024

بعدها غرد راموس على حسابه بمنصة إكس: "بعد سنوات عديدة، المباراة الأكثر تميزا بنفس الهدف كما هو الحال دائما، الفوز".

وأكدت تقارير صحفية إسبانية أن سيرخيو راموس، حلم بالعودة لريال مدريد بعد رحيله في 2021 وكان يتطلع لتلقي اتصال من النادي خاصة بعد الإصابات التي ضربت دفاع ريال مدريد، لكن لم يحدث هذا الاتصال حتى الآن.