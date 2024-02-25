الزمالك يهزم أبو سليم الليبي ويتأهل لربع نهائي كأس الكونفدرالية

سجل ناصر منسي هدفين ليقود الزمالك للفوز 2-1 على مضيفه أبو سليم الليبي ضمن منافسات الجولة الخامسة من كأس الكونفدرالية لكرة القدم اليوم الأحد.

وهذا هو الفوز الأول للزمالك تحت قيادة مدربه البرتغالي جوزيه غوميز، بعد التعادل سلبيا في مباراته الأولى أمام الإسماعيلي في الدوري المحلي.

ورفع الزمالك، الذي ضمن التأهل سابقا إلى دور الثمانية، رصيده إلى 13 نقطة في صدارة المجموعة الثانية، بينما بقي أبو سليم في المركز الثاني بـ9 نقاط.

وافتتح منسي التسجيل للزمالك بعد مرور 8 دقائق حين تلقى تمريرة عرضية من عمر جابر ليسدد مباشرة في الشباك.

وبعد 3 دقائق من انطلاق الشوط الثاني أضاف منسي الهدف الثاني بعد ركلة ركنية نفذت داخل منطقة الجزاء أخطأ الحارس ودفاع أبو سليم في إبعادها لتصل إلى مهاجم الزمالك الذي سدد من مدى قريب في الشباك.

وسجل إيهاب المقلس الهدف الوحيد للفريق الليبي بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة الـ75.