الحكم بسجن لاعب إيفرتون السابق مدى الحياة

أفادت تقارير إعلامية أن لاعب إيفرتون السابق لي تي حُكم عليه بالسجن مدى الحياة، في موطنه الصين، بتهمة الفساد والتلاعب بنتائج المباريات لصالح الفرق التي دربها.

ولعب لي 33 مباراة مع إيفرتون أثناء إعارته من لياونينغ الصيني خلال موسم 2002–2003، ولعب 7 مباريات الموسم التالي بعد توقيعه بشكل دائم.

وقضى لاعب خط الوسط الدفاعي فترة مع شيفيلد يونايتد لكنه عانى من مشاكل الإصابة بعد كسر ساقه أثناء الواجب الدولي في فبراير/شباط 2004.

وأنهى لي (46 عاما) مسيرته في الصين، وعمل مديرا للمنتخب الوطني بين عامي 2019 و2021.

وبعد مرور عام على ترك لي هذا المنصب، أصدر المدعي العام بيانا مفاجئا قال فيه إنه "يشتبه في لي بقبول وتقديم رشاوى" وسط حملة قمع ضخمة ضد الفساد في كرة القدم.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2022، تم الإعلان في البداية عن وضع لي قيد التحقيق بتهمة "الانتهاك الخطير للقوانين" من قبل اللجنة المركزية لفحص الانضباط ووكالة مكافحة الفساد ولجنة الإشراف الوطنية.

واعترف لي لاحقا بأنه دفع رشاوى بقيمة 3 ملايين يوان (330 ألف جنيه إسترليني) ليصبح مدربا للمنتخب الوطني في اعتراف متلفز على قناة "سي سي تي في" الحكومية.

كما اعترف بالمشاركة في فضيحة التلاعب بنتائج المباريات للفوز بالترقيات مع أنديته السابقة.

وقال لي "أنا آسف جدًا. كان يجب أن أبقي رأسي على الأرض وأتبع الطريق الصحيح. هناك بعض الأشياء التي كانت في ذلك الوقت ممارسات شائعة في كرة القدم".

واعترف بنجاحه في التلاعب بنتائج المباريات عندما كان مدربا لفريق هيبي تشاينا فورتشن وووهان زال.

وأضاف في بيانه المتلفز "تحقيق النجاح، من خلال هذه الوسائل غير المناسبة، قد جعلني ذلك في الواقع أقل صبرا وأكثر حرصا على تحقيق نتائج سريعة".

