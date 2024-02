أغلى 10 ملاعب في تاريخ كرة القدم

تعتمد المشاهدة والمتعة بكرة القدم على عدد اللاعبين الموهوبين الذين تضمهم الفرق المتنافسة ونوع البطولة، لكن في أحيان كثيرة يتوقف الأمر على نوعية الملاعب وقدرتها الاستيعابية للجماهير، التي هي ملح أي بطولة.

وتختلف الملاعب بشكل كبير في جميع أنحاء العالم من حيث السعة أو الشكل الخارجي، ولكل كلفتها التي تتجاوز مليارات الدولارات.

وتوجد 7 من أصل 10 ملاعب هي الأغلى في العالم في أميركا الشمالية، ومن بين هذه الملاعب التي بُنيت لاستضافة مباريات كرة القدم الأميركية، والآن باتت تُستخدم للساحرة المستديرة بعد انتشار كرة القدم وتطورها في بلاد العم سام.

10- ملعب آي تي آند تي

بُني الملعب بين 2006 و2009، ولا يزال أحد أغلى الملاعب في العالم. حيث بلغت كلفة إنشائه مليارا و150 مليون دولار.

يقع الملعب في أرلينغتون، تكساس، ويستضيف فريق دالاس كاوبويز الذي يلعب في اتحاد كرة القدم الأميركي بانتظام. وتبلغ سعته المعتادة 80 ألف متفرج.

If the Cotton Bowl was ever unavailable for two years, would you rather play OU (sucks) as a home-and-home or at AT&T Stadium in Arlington? pic.twitter.com/15eIYi797r

Would You Rather Wednesday:

9- ملعب "ليفي"

افتتح في 2014 ويقع في سان خوسيه، كاليفورنيا، ويستخدم إلى حد كبير من طرف اتحاد كرة القدم الأميركي.

سعته 68500 متفرج، وستقام عليه مباريات في كأس العالم 2026 وقُدّرت كلفة تشييده بمليار و300 مليون دولار.

All I’m saying is nobody winning a Super Bowl in our stadium again! 🏟️ 😤💪🏾🏈🏆👀 #FTTB ❤️ 🌹 pic.twitter.com/TZb5ues4en

8- ملعب سنغافورة الوطني

افتتح في 2014، ولا يحظى بشهرة كبيرة في وسائل الإعلام الرئيسة، بلغت كلفة تشييده أكثر من مليار و270 مليون دولار، ويتسع لـ55 ألف متفرج، يستضيف مختلف أنواع الرياضات. كما يستخدم بشكل أساسي من منتخب سنغافورة الوطني في المباريات الدولية.

7- ملعب توتنهام هوتسبر

يقع ملعب توتنهام هوتسبر في موقع الملعب القديم نفسه "وايت هارت لاين"، وهو أحد أكثر الملاعب شهرة في العالم، تبلغ سعته بنحو 63 ألف متفرج، ويعدّ ثاني أكبر ملعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، وقُدّرت تكلفة بنائه بأزيد من مليار و500 مليون دولار.

Dream come true TOTTENHAM HOTSPUR STADIUM WERE INSIDE OF YOU pic.twitter.com/bE5Q17pie5

6- ملعب ويمبلي

وهذا الملعب هو "موطن كرة القدم"، هدم الملعب الأصلي، الذي افتتح في 1923، بين 2002 و2003، واستبدل في ملعب القوس الشهير.

ويستضيف بانتظام مباريات إنجلترا كما يحتضن نهائي بطولتي كأس الرابطة وكأس الاتحاد الإنجليزيين. ومن المقرر -أيضا- أن يستضيف نهائي دوري أبطال أوروبا 2024.

ويعدّ هذا الملعب أكبر ملعب في إنجلترا بسعة تصل إلى 90 ألف متفرج، وبلغت كلفة بنائه مليارا و500 مليون دولار.

5- ملعب مرسيدس بنز

يعدّ ملعب "مرسيدس بنز" أحد أكثر الملاعب شهرة في أميركا. ويستخدم بانتظام من فريق أتالانتا يونايتد، وتختلف سعة الملعب بالنسبة لمباريات كرة القدم، فتبدأ من 42.500 متفرج، لكنها قابلة للتوسيع إلى أكثر من 73 ألف متفرج.

وارتفعت كلفة البناء لتصل في النهاية إلى مليار و600 مليون دولار، وسيستضيف مباريات في مونديال 2026.

4- ملعب ميتلايف

يستضيف ملعب "ميتلايف" مباريات نيويورك غاينتس ونيويورك غيتس في دوري كرة القدم الأميركية، ومع ذلك، يمكن استخدامه كذلك لكرة القدم، إذ إنه بين الملاعب التي ستحتضن مباريات في مونديال 2026، وأبرزها المباراة النهائية.

يتسع لنحو 83 ألف متفرج، ويعدّ واحدا من أكبر الملاعب في العالم، ومن بين الأغلى، حيث بلغت كلفة تشييده أكثر من مليار و700 مليون دولار.

MY SEAT @ Metlife For Tonight’s #NJDevils vs. #LetsGoFlyers STADIUM SERIES!! LET’S GOOO!! pic.twitter.com/KvHEXnSWxt

3- ملعب أليغيانت

يقع الملعب في لاس فيغاس، نيفادا، ولا يستخدم بانتظام لمباريات كرة القدم. واستضاف 10 مباريات فقط، أبرزها نهائي كأس الكونكاكاف 2021 إلا أنه يستضيف عددا من مباريات بطولة كوبا أميركا 2024.

بُني في 2020، ويتسع لـ 61 ألف متفرج، وبلغت تكلفته مليارا و900 مليون دولار.

In Vegas and passing by Allegiant stadium. This was the last time I was with @yoongiismicasa and we saw OT7. 😭 pic.twitter.com/aJmJJnpp13

2- ملعب يانكي

يستضيف منذ 2015، مباريات نادي "نيويورك سيتي إف سي" في الدوري الأميركي لكرة القدم، سعته نحو 29 ألف متفرج ويمكن توسعة المدرجات إلى أكثر من 45 ألف متفرج. وبلغت كلفة تشييده مليارين و300 مليون دولار، مما يجعله من أغلى الملاعب في العالم.

Yankee Stadium in Bronx, New York 🇺🇸, looks damn spectacular in this #pano by Tony! Go 27-time World Series Champion NY Yankees!

Thanks, Tony, for sharing this wide #panorama inside this iconic stadium with us for today's #DailyPictureTheme of #Pano. 😊 https://t.co/dgBgGOv8ga

— Panoramas 📸📱 (@PanoPhotos) February 23, 2024