أعظم 11 "ريمونتادا" في تاريخ كرة القدم

تعجز أغلب الفرق عن العودة بالنتيجة، أو تستسلم إذا تلقى مرماها عددا كبيرا من الأهداف، لكن أندية أخرى نجحت في كسر هذه القاعدة، وتمكنت من قلب الطاولة على المنافس بشكل أثار دهشة جماهيرها وعشاق كرة القدم.

وتعدّ "ريمونتادا" مانشستر سيتي على "كوينز بارك رينجرز" في آخر مباريات موسم 2011-2012 من الدوري الإنجليزي الممتاز، إحدى أفضل المباريات في تاريخ البريميرليغ.

ON THIS DAY: In 1999, Man United beat Bayern Munich with two late goals to lift the Champions League & achieve THE TREBLE!

90+1: Teddy Sheringham ⚽️

90+3: Ole Gunnar Solskjaer ⚽️

FA Cup 🏆

Premier League 🏆

Champions League 🏆#mufc pic.twitter.com/qFt1FN6w0a

— The United Stand News (@NewsUnitedStand) May 26, 2020