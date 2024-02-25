رياضة|إيطاليا

أعظم 11 "ريمونتادا" في تاريخ كرة القدم

BARCELONA, SPAIN - MARCH 08: Lionel Messi,Sergio Roberto and Luis Suarez of Barcelona celebrate on the final whistle during the UEFA Champions League Round of 16 second leg match between FC Barcelona and Paris Saint-Germain at Camp Nou on March 8, 2017 in Barcelona, Spain. (Photo by Laurence Griffiths/Getty Images)
عودة برشلونة أمام سان جيرمان في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا في 2017 تعد من أعظم "ريمونتادا" في تاريخ كرة القدم (غيتي)
25/2/2024

تعجز أغلب الفرق عن العودة بالنتيجة، أو تستسلم إذا تلقى مرماها عددا كبيرا من الأهداف، لكن أندية أخرى نجحت في كسر هذه القاعدة، وتمكنت من قلب الطاولة على المنافس بشكل أثار دهشة جماهيرها وعشاق كرة القدم.

وتعدّ "ريمونتادا" مانشستر سيتي على "كوينز بارك رينجرز" في آخر مباريات موسم 2011-2012 من الدوري الإنجليزي الممتاز، إحدى أفضل المباريات في تاريخ البريميرليغ.

وإليكم أعظم "ريمونتادا" في تاريخ كرة القدم:

 

  • ديبورتيفو لاكورونيا ضد ميلان: دوري الأبطال 2004 (النتيجة النهائية، 5-4).

  • أرسنال ضد ريدينغ: كأس الرابطة الإنجليزية 2012 (النتيجة النهائية، 7-5).

 

  • توتنهام ضد مانشستر يونايتد: الدوري الإنجليزي 2001 (النتيجة النهائية، 3-5).

 

  • ألمانيا الغربية – المجر: كأس العالم 1954 (النتيجة النهائية، 3-2).

 

  • البرتغال ضد كوريا الشمالية: كأس العالم 1966(النتيجة النهائية، 5-3).

  • ليفربول ضد برشلونة: دوري الأبطال 2019 (النتيجة النهائية، 4-3).

 

  • نيوكاسل ضد أرسنال: الدوري الإنجليزي 2011 (النتيجة النهائية: 4-4).

  • مان يونايتد ضد بايرن ميونيخ: دوري الأبطال 1999 (النتيجة النهائية: 2-1).

  • ليفربول ضد ميلان: دوري الأبطال 2005، النتيجة النهائية: 3-3 (3-2 بركلات الترجيح).

 

  • مان سيتي ضد كوينز بارك رينجرز: الدوري الإنجليزي 2012 (النتيجة النهائية، 3-2).

 

  • برشلونة ضد باريس سان جيرمان: دوري الأبطال 2017 (النتيجة النهائية، 6-5).

 

المصدر : الصحافة البريطانية