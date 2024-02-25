أعظم 11 "ريمونتادا" في تاريخ كرة القدم

تعجز أغلب الفرق عن العودة بالنتيجة، أو تستسلم إذا تلقى مرماها عددا كبيرا من الأهداف، لكن أندية أخرى نجحت في كسر هذه القاعدة، وتمكنت من قلب الطاولة على المنافس بشكل أثار دهشة جماهيرها وعشاق كرة القدم.

وتعدّ "ريمونتادا" مانشستر سيتي على "كوينز بارك رينجرز" في آخر مباريات موسم 2011-2012 من الدوري الإنجليزي الممتاز، إحدى أفضل المباريات في تاريخ البريميرليغ.

وإليكم أعظم "ريمونتادا" في تاريخ كرة القدم:

ديبورتيفو لاكورونيا ضد ميلان: دوري الأبطال 2004 (النتيجة النهائية، 5-4).

الحدث هو ربع نهائي موسم 2004 بين الكبير ميلان ضد ديبورتيفو لاكورونيا، فبعد تقدم ميلان الساحق فالذهاب عن طريق هدفي كاكا، شيفا،وبيرلو مقابل هدف باندياني،حقق الاسبان الريمونتادا بالاياب بنتيجة4-0الاهداف كانت لـ:باندياني،فاليرون،لوكي،وفران! استمتعوا:pic.twitter.com/5HTCeAtzUV — SAID AL-FARSI (@SAIDALF34176368) May 11, 2019

أرسنال ضد ريدينغ: كأس الرابطة الإنجليزية 2012 (النتيجة النهائية، 7-5).

🎥🎥 في مثل هذا اليوم من عام 2012 عودة أرسنال التاريخية ضد ريدينغ 7-5 في كأس الرابطة الإنجليزي ملخص 10 دقايق تعليق حاتم بطيشه pic.twitter.com/6oMHDlueGF — Ahmad Almutairi (@AFCI4I) October 30, 2023

توتنهام ضد مانشستر يونايتد: الدوري الإنجليزي 2001 (النتيجة النهائية، 3-5).

🎥 || في مثل هذا اليوم من سنة 2001 ..

مانشستر يونايتد يقلب تاخره امام توتنهام في ملعب توتنهام بالشوط الأول بـ 3-0 ، الى فوز في الشوط الثاني بـ 5-3 .. كومباك على طريقة السير أليكس فيرغسون 😍🔴.#MUFCpic.twitter.com/y4vKItBLYr — Ala'a United20 (@AlaaUnited21) September 29, 2022

ألمانيا الغربية – المجر: كأس العالم 1954 (النتيجة النهائية، 3-2).

🗓️4 يونيو 1950

فاز الجيل الذهبي لمنتخب المجر 5-2 على بولندا في ودية ليبدأ مشوار سلسلة رقم قياسي قوامه 31 مباراة بدون هزيمة إستمر حتى نهائي كأس العالم 1954.

بوشكاش، كوتشيس وهيديكوتي كانوا أبرز النجوم، وانتهت السلسلة بخسارة النهائي 2-3 أمام ألمانيا الغربية.pic.twitter.com/pLkVivbhYA — كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) June 4, 2020

البرتغال ضد كوريا الشمالية: كأس العالم 1966(النتيجة النهائية، 5-3).

•كأس العالم-انكلترا 1966

•هدّاف البطولة البرتغالي/يوزيبيو برصيد 9 أهداف

•سجل هدفين على البرازيل بطلة 1962

•دورالـ8:فاجأت كوريا الشمالية الجميع بتقدمها بثلاثة أهداف؛ وقلب يوزيبيو الطاولة بتسجيله 4 أهداف وانتصرت البرتغال 3/5

•خسرت قبل النهائي ضد انكلترا 1/2؛وحققت المركز الثالث pic.twitter.com/4bSe7DMAg8 — Bader M. Marafi بدر موسى معرفي (@BaderMMarafi) December 3, 2022

ليفربول ضد برشلونة: دوري الأبطال 2019 (النتيجة النهائية، 4-3).

اليوم يوم ميلاد ديفوك اوريجي ال25: 🔴 134 مباراة رفقة ليفربول ⁣

⚽️ 33 هدف

🏆 دوري الابطال 2019⁣

🏆 السوبر الأوروبي 2019⁣

🏆 اندية العالم 2019⁣ ثم لا يمكن أن ننسى هدفه الرابع والشهير في مرمى برشلونة والذي قاد الفريق لنهائي دوري ابطال اوروبا 2019 🔥👌🏼pic.twitter.com/RLl6Jz9nml — EPL World (@EPLworld) April 18, 2020

نيوكاسل ضد أرسنال: الدوري الإنجليزي 2011 (النتيجة النهائية: 4-4).

هدف المرحوم شيخ تيوتي الوحيد في البريمرليغ كان هدف نيوكاسل الرابع في مباراة التعادل المثيرة 4-4 ضد آرسنال في 2011 pic.twitter.com/wFK48dOa3G — Mohamed Aljnabi (@Sir_3amed) June 5, 2017

مان يونايتد ضد بايرن ميونيخ: دوري الأبطال 1999 (النتيجة النهائية: 2-1).

ON THIS DAY: In 1999, Man United beat Bayern Munich with two late goals to lift the Champions League & achieve THE TREBLE! 90+1: Teddy Sheringham ⚽️

90+3: Ole Gunnar Solskjaer ⚽️ FA Cup 🏆

Premier League 🏆

Champions League 🏆#mufc pic.twitter.com/qFt1FN6w0a — The United Stand News (@NewsUnitedStand) May 26, 2020

ليفربول ضد ميلان: دوري الأبطال 2005، النتيجة النهائية: 3-3 (3-2 بركلات الترجيح).

من الذاكرة عودة ليفربول ضد ميلان في نهائي دوري الأبطال عام 2005 pic.twitter.com/0u4kK9VBlB — عالم كرة القدم (@Football_WRD) May 13, 2020

مان سيتي ضد كوينز بارك رينجرز: الدوري الإنجليزي 2012 (النتيجة النهائية، 3-2).

في مثل هذا اليوم من عام 2012 , انتصر مانشستر سيتي على كوينز بارك رينجرز بنتيجة 3-1 .pic.twitter.com/sqq3ebhKlV — Insider City (@InsiderCity_Ar) September 1, 2021

برشلونة ضد باريس سان جيرمان: دوري الأبطال 2017 (النتيجة النهائية، 6-5).