أعظم 11 "ريمونتادا" في تاريخ كرة القدم
تعجز أغلب الفرق عن العودة بالنتيجة، أو تستسلم إذا تلقى مرماها عددا كبيرا من الأهداف، لكن أندية أخرى نجحت في كسر هذه القاعدة، وتمكنت من قلب الطاولة على المنافس بشكل أثار دهشة جماهيرها وعشاق كرة القدم.
وتعدّ "ريمونتادا" مانشستر سيتي على "كوينز بارك رينجرز" في آخر مباريات موسم 2011-2012 من الدوري الإنجليزي الممتاز، إحدى أفضل المباريات في تاريخ البريميرليغ.
وإليكم أعظم "ريمونتادا" في تاريخ كرة القدم:
- ديبورتيفو لاكورونيا ضد ميلان: دوري الأبطال 2004 (النتيجة النهائية، 5-4).
الحدث هو ربع نهائي موسم 2004 بين الكبير ميلان ضد ديبورتيفو لاكورونيا، فبعد تقدم ميلان الساحق فالذهاب عن طريق هدفي كاكا، شيفا،وبيرلو مقابل هدف باندياني،حقق الاسبان الريمونتادا بالاياب بنتيجة4-0الاهداف كانت لـ:باندياني،فاليرون،لوكي،وفران! استمتعوا:pic.twitter.com/5HTCeAtzUV
— SAID AL-FARSI (@SAIDALF34176368) May 11, 2019
- أرسنال ضد ريدينغ: كأس الرابطة الإنجليزية 2012 (النتيجة النهائية، 7-5).
🎥🎥
في مثل هذا اليوم من عام 2012
عودة أرسنال التاريخية ضد ريدينغ 7-5 في كأس الرابطة الإنجليزي
ملخص 10 دقايق تعليق حاتم بطيشه
— Ahmad Almutairi (@AFCI4I) October 30, 2023
- توتنهام ضد مانشستر يونايتد: الدوري الإنجليزي 2001 (النتيجة النهائية، 3-5).
🎥 || في مثل هذا اليوم من سنة 2001 ..
مانشستر يونايتد يقلب تاخره امام توتنهام في ملعب توتنهام بالشوط الأول بـ 3-0 ، الى فوز في الشوط الثاني بـ 5-3 .. كومباك على طريقة السير أليكس فيرغسون 😍🔴.#MUFCpic.twitter.com/y4vKItBLYr
— Ala'a United20 (@AlaaUnited21) September 29, 2022
- ألمانيا الغربية – المجر: كأس العالم 1954 (النتيجة النهائية، 3-2).
🗓️4 يونيو 1950
فاز الجيل الذهبي لمنتخب المجر 5-2 على بولندا في ودية ليبدأ مشوار سلسلة رقم قياسي قوامه 31 مباراة بدون هزيمة إستمر حتى نهائي كأس العالم 1954.
بوشكاش، كوتشيس وهيديكوتي كانوا أبرز النجوم، وانتهت السلسلة بخسارة النهائي 2-3 أمام ألمانيا الغربية.pic.twitter.com/pLkVivbhYA
— كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) June 4, 2020
- البرتغال ضد كوريا الشمالية: كأس العالم 1966(النتيجة النهائية، 5-3).
•كأس العالم-انكلترا 1966
•هدّاف البطولة البرتغالي/يوزيبيو برصيد 9 أهداف
•سجل هدفين على البرازيل بطلة 1962
•دورالـ8:فاجأت كوريا الشمالية الجميع بتقدمها بثلاثة أهداف؛ وقلب يوزيبيو الطاولة بتسجيله 4 أهداف وانتصرت البرتغال 3/5
•خسرت قبل النهائي ضد انكلترا 1/2؛وحققت المركز الثالث pic.twitter.com/4bSe7DMAg8
— Bader M. Marafi بدر موسى معرفي (@BaderMMarafi) December 3, 2022
- ليفربول ضد برشلونة: دوري الأبطال 2019 (النتيجة النهائية، 4-3).
اليوم يوم ميلاد ديفوك اوريجي ال25:
🔴 134 مباراة رفقة ليفربول
⚽️ 33 هدف
🏆 دوري الابطال 2019
🏆 السوبر الأوروبي 2019
🏆 اندية العالم 2019
ثم لا يمكن أن ننسى هدفه الرابع والشهير في مرمى برشلونة والذي قاد الفريق لنهائي دوري ابطال اوروبا 2019 🔥👌🏼pic.twitter.com/RLl6Jz9nml
— EPL World (@EPLworld) April 18, 2020
- نيوكاسل ضد أرسنال: الدوري الإنجليزي 2011 (النتيجة النهائية: 4-4).
هدف المرحوم شيخ تيوتي الوحيد في البريمرليغ كان هدف نيوكاسل الرابع في مباراة التعادل المثيرة 4-4 ضد آرسنال في 2011 pic.twitter.com/wFK48dOa3G
— Mohamed Aljnabi (@Sir_3amed) June 5, 2017
- مان يونايتد ضد بايرن ميونيخ: دوري الأبطال 1999 (النتيجة النهائية: 2-1).
ON THIS DAY: In 1999, Man United beat Bayern Munich with two late goals to lift the Champions League & achieve THE TREBLE!
90+1: Teddy Sheringham ⚽️
90+3: Ole Gunnar Solskjaer ⚽️
FA Cup 🏆
Premier League 🏆
Champions League 🏆#mufc pic.twitter.com/qFt1FN6w0a
— The United Stand News (@NewsUnitedStand) May 26, 2020
- ليفربول ضد ميلان: دوري الأبطال 2005، النتيجة النهائية: 3-3 (3-2 بركلات الترجيح).
من الذاكرة عودة ليفربول ضد ميلان في نهائي دوري الأبطال عام 2005 pic.twitter.com/0u4kK9VBlB
— عالم كرة القدم (@Football_WRD) May 13, 2020
- مان سيتي ضد كوينز بارك رينجرز: الدوري الإنجليزي 2012 (النتيجة النهائية، 3-2).
في مثل هذا اليوم من عام 2012 , انتصر مانشستر سيتي على كوينز بارك رينجرز بنتيجة 3-1 .pic.twitter.com/sqq3ebhKlV
— Insider City (@InsiderCity_Ar) September 1, 2021
- برشلونة ضد باريس سان جيرمان: دوري الأبطال 2017 (النتيجة النهائية، 6-5).
🎥 برشلونة يواجه باريس سان جيرمان بعد اسبوع من الان (17 فبراير)
هنا نتذكر الريمونتادا التاريخية في 2017 🔥🔥
— EPL World (@EPLworld) February 10, 2021