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أسرع حالات الطرد في تاريخ كأس أمم أوروبا

إيريك أبيدال (على الأرض) طرد بعد أن ارتكب خطأ داخل منطقة الجزاء على الإيطالي لوكا توني في يورو 2008 (رويترز)
25/2/2024

شكلت البطاقات الحمراء منعطفات مهمة حسمت نتائج مباريات في كأس أمم أوروبا لكرة القدم، بداية من أول بطاقة تلقاها الإنجليزي آلان موليري عام 1968 إلى آخر لاعب طرد، وهو السويسري ريمو فريولر في "يورو 2020".

وليس فقط الطرد بحد ذاته هو من يلعب دورا حاسما، بل أيضا توقيته والدقائق التي يلعبها أي فريق منقوصا أو بـ10 لاعبين.

وتاليا، قائمة أسرع بطاقات حمراء في بطولة أمم أوروبا:

10-الهولندي ماتياس دي ليخت: يورو 2020 (وقت الطرد الدقيقة الـ55)

تدخل عنيف من قبل الهولندي ماتياس دي ليخت على باتريك شيك مهاجم منتخب التشيك. في البداية، منح الحكم بطاقة صفراء للمدافع الهولندي، ولكنه تراجع عن قراره بعد مراجعة الفار وطرد الدولي الهولندي ببطاقة حمراء مباشرة.

9-التشيكي ياروسلاف بولاك: يورو 1976 (وقت الطرد الدقيقة الـ53)

طرد بسبب تدخل قاس في مباراة تشيكوسلوفاكيا وهولندا.

8-السويسري يوهان فوغل: يورو 2004 (وقت الطرد الدقيقة الـ50)

يعاني يوهان فوغل من كونه أول لاعب طرد في بطولة أمم أوروبا 2004. إذ حصل فوغل على البطاقة الصفراء الأولى في المباراة بين المنتخب الكرواتي ونظيره السويسري قبل أن يدعي السقوط داخل منطقة الجزاء ويحصل على البطاقة الصفراء الثانية ويطرده الحكم.

7-الروسي سيرغي أوفتشينيكوف: يورو 2004 (وقت الطرد الدقيقة الـ45)

الطرد الثاني في "يورو 2004" حدث بعد 3 أيام في مباراة دور المجموعات بين البرتغال وروسيا. وطرد -في الدقيقة 45- الحارس الروسي أوفتشينيكوف بسبب لمس الكرة خارج منطقة الجزاء.

6-اليوناني سوكراتيس باباستاثوبولوس: يورو 2012 (وقت الطرد الدقيقة 44)

أول بطاقة حمراء في المباراة الافتتاحية بين اليونان وبولندا في نسخة 2012 من البطولة التي استضافتها بولندا وأوكرانيا بشكل مشترك.

5- لوريك كانا: يورو 2016 (وقت الطرد الدقيقة الـ36)
طرد كانا بعد حصوله على إنذار للمرة الثانية في المباراة بين إيطاليا وألبانيا بسبب لمسة يد.

4-الإيطالي جيانلوكا زامبروتا: يورو 2000 (وقت الطرد الدقيقة الـ34)

حصل الظهير الإيطالي على بطاقة صفراء في الدقيقة 14 من المباراة بعد التحام متهور مع الهولندي بودوين زيندن، قبل أن يرتكب خطأ آخر في الدقيقة 20 مما جعله يغادر الملعب بالبطاقة الحمراء.

3-التركي ألباي أوزالان: يورو 2000 (وقت الطرد الدقيقة الـ29)

ربما لن يرغب ألباي أوزالان في تذكر هذه المباراة لأن البطاقة الحمراء ساهمت في فوز البرتغال على تركيا.

2-الإيطالي لويجي أبوليني يورو: 1996 (وقت الطرد الدقيقة 28)

كان أول لاعب يطرد في بطولة أمم أوروبا 1996.

افتتح بافل نيدفيد التسجيل لجمهورية التشيك قبل أن يتعادل إنريكو كييزا لإيطاليا بعد فترة وجيزة. ترك الطرد إيطاليا في مأزق واستغلت جمهورية التشيك ذلك حيث سجل راديك بيغبل هدف الفوز في الدقيقة 35.

1-الفرنسي إيريك أبيدال: يورو 2008 (وقت الطرد الدقيقة 24)

كان طرد إيريك أبيدال الأسرع في البطولات الأوروبية على الإطلاق وحدث ذلك بمواجهة فرنسا وإيطاليا في يورو 2008.

ارتكب أبيدال خطأ قاسيا على لوكا توني داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 24 من مباراة دور المجموعات، واحتسب الحكم ركلة جزاء لمنتخب "الآتزوري" سجل منها أندريا بيرلو الهدف الأول، قبل أن يضيف دانييلي دي روسي الهدف الثاني لإيطاليا في منتصف الشوط الثاني.

المصدر : الصحافة البريطانية