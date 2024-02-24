مدرب تشلسي يحذر حكام نهائي كأس الرابطة من "التحيز" لليفربول

حذر ماوريسيو بوتشيتينو مدرب تشلسي، الحكام وطالبهم باتخاذ قرارات منصفة خلال نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية أمام ليفربول على ملعب ويمبلي غدا الأحد.

وحذر المدرب الأرجنتيني، الحكام من أن يتأثروا برحيل الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول، نهاية الموسم الجاري.

وأشار بوتشيتينو إلى أن مطالبات فريقه باحتساب ركلتي جزاء خلال هزيمته 1-4 على ملعب "أنفيلد" في الدوري الممتاز -الشهر الماضي- رُفضت من دون وجه حق.

وقال -أمس الجمعة- "نريد أن نكون متأكدين من أننا ذاهبون للتنافس، وسيكون كل قرار يُتخذ منصفا للفريقين".

وأضاف "أعتقد أنه لم يُتخذ قرار مهم واحد لصالحنا عندما لعبنا ضد ليفربول على ملعبه. لم تحتسب ركلتا جزاء لنا. وإذا كانت المواجهة متكافئة، دائما ما كانت تنتهي لصالح الفريق الذي يرتدي اللون الأحمر. أريد معاملتي بإنصاف".

ولا يرغب المدرب الأرجنتيني في أن تكون المشاعر والضغوط المحيطة بموسم وداع كلوب عاملا مؤثرا في اللعب، ويأمل أن يتعامل الحكم كريس كافانا مع التحديات في ملعب ويمبلي من دون التحيز لليفربول.

وتابع قائلا "إنه أمر جميل، ليفربول فريق رائع وأنا أحب كلوب. إنه موسمه الأخير هنا، وسيتنافس الفريقان بنفس الطريقة. لكن بعد تجربتي الأخيرة باللعب هناك، ما أريده في ويمبلي هو التوجه إلى الملعب دون الشعور بالضغط، بل خوض مباراة على نفس المستوى ويفوز الفريق الأفضل".

وحُرم بوكيتينو من الفرصة التي أتيحت له من قبل للفوز بأحد الألقاب الإنجليزية خلال فترة تدريبه توتنهام هوتسبير بعد خسارته في نهائي كأس الرابطة أمام تشلسي في 2015.

ويتطلع "الريدز" إلى تعزيز رقمه القياسي بالفوز بكأس الرابطة للمرة العاشرة، بينما يأمل "البلوز" في إعادة الإثارة لموسمه المتذبذب بإحراز لقب الكأس للمرة السادسة.