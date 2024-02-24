كين يمنح بايرن ميونخ الفوز على لايبزيغ ويُوقف الهزائم

سجل هاري كين هدفين أحدهما في الوقت المحتسب بدل الضائع، ليقود بايرن ميونخ للفوز 2-1 على لايبزيغ في الدوري الألماني لكرة القدم اليوم السبت، لينهي سلسلة من 3 هزائم متتالية في كافة المسابقات، ويظل على بُعد 8 نقاط من باير ليفركوزن المتصدر.

وكان النادي البافاري حريصا على وضع حد لهزيمتين متتاليتين بالدوري المحلي، فضلا عن خسارته أمام لاتسيو في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، لينهي أسبوعا مضطربا للغاية بعد قراره بالانفصال عن المدرب توماس توخيل نهاية الموسم الحالي.

وكان ينبغي أن يتقدم بايرن في الشوط الأول عندما سدد كين ضربة رأس في القائم بالدقيقة الخامسة، واقترب من هز الشباك مرة أخرى بتسديدة خلفية.

وبدأ لايبزيغ الشوط الثاني بشكل أفضل، واختبر الحارس مانويل نوير عدة مرات قبل أن يستغل كين هجمة سريعة ويرسل تسديدة منخفضة بعد مجهود جيد من جمال موسيالا، ويضع بايرن في المقدمة في الدقيقة 56.

وسنحت فرصتان ذهبيتان للايبزيغ، الذي يقاتل من أجل إنهاء الموسم في المربع الذهبي ليتأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، عن طريق السلوفيني بنيامين شيشكو لكن نوير أنقذهما.

ولم يستطع نوير الصمود ففشل في التصدي لتسديدة شيشكو التي بدلت اتجاهها لتسكن شباكه في الدقيقة 70.

وأنقذ كين فريقه مرة أخرى عندما سجل هدفه 27 بالدوري هذا الموسم عن طريق تسديدة منخفضة قوية لينتزع النقاط الثلاث لحامل اللقب.

ويحتل الفريق البافاري المركز الثاني بفارق 8 نقاط خلف باير ليفركوزن المتصدر برصيد 61 نقطة، وذلك بعد فوزه 2-1 على ماينتس أمس الجمعة.

وظل لايبزيغ في المركز الخامس برصيد 40 نقطة.