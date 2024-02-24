في غياب رونالدو.. التشكيلة المثالية لثمن نهائي دوري أبطال آسيا

ضرب الهلال السعودي موعدا مع غريمه الاتحاد في دور الثمانية بدوري أبطال آسيا لكرة القدم بعد أن قلب تأخره بهدف على ملعبه إلى الفوز 3-1 أمام سباهان الإيراني في مباراة إياب دور الـ16 اليوم الخميس.