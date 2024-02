في غياب رونالدو.. التشكيلة المثالية لثمن نهائي دوري أبطال آسيا

لاعب عربي واحد دخل القائمة المثالية لمباريات ثمن نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم وكان لافتا غياب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو والمهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله عن القائمة.

وضمت القائمة، السعودي سالم الدوسري قائد نادي الهلال السعودي الذي تأهل إلى ربع نهائي المسابقة الكروية الأقوى على مستوى القارة الصفراء.

𝐓𝐄𝐀𝐌 𝐎𝐅 𝐓𝐇𝐄 𝐑𝐎𝐔𝐍𝐃

The stellar performers who led their sides towards the #ACL Quarter Finals! 💪 pic.twitter.com/kK72lk5d65

— #ACL (@TheAFCCL) February 24, 2024