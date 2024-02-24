في غياب رونالدو.. التشكيلة المثالية لثمن نهائي دوري أبطال آسيا

لاعب عربي واحد دخل القائمة المثالية لمباريات ثمن نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم وكان لافتا غياب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو والمهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله عن القائمة.

وضمت القائمة، السعودي سالم الدوسري قائد نادي الهلال السعودي الذي تأهل إلى ربع نهائي المسابقة الكروية الأقوى على مستوى القارة الصفراء.

والتشكيلة التي نشرها الاتحاد الآسيوي للعبة تضم:

الحارس: تشو هيون-وو (أولسن هيونداي الكوري الجنوبي)

تشو هيون-وو (أولسن هيونداي الكوري الجنوبي) الدفاع: الياباني رين كاتو والبرازيلي إدواردو (يوكوهاما مارينوس) والبرازيلي إيفرتون (بانكوك يونايتد) والياباني إيوانا كوباياشي (فينتفوريت الياباني).

الياباني رين كاتو والبرازيلي إدواردو (يوكوهاما مارينوس) والبرازيلي إيفرتون (بانكوك يونايتد) والياباني إيوانا كوباياشي (فينتفوريت الياباني). الوسط: الدوسري (الهلال) والبرتغالي أوتافيو (النصر السعودي) والفرنسي نغولو كانتي (الاتحاد السعودي) والياباني أم وون سانغ (أولسان هيونداي الكوري الجنوبي)

الدوسري (الهلال) والبرتغالي أوتافيو (النصر السعودي) والفرنسي نغولو كانتي (الاتحاد السعودي) والياباني أم وون سانغ (أولسان هيونداي الكوري الجنوبي) الهجوم: الصربي ألكسندر ميتروفيتش (الهلال السعودي) والبرازيلي كريسان ( شانتونغ لونينغ)