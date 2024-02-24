شباب بلوزداد يتلقى هزيمة ثقيلة أمام يانغ أفريكانز والأهلي يتأهل

تلقى شباب بلوزداد الجزائري هزيمة ثقيلة في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بخسارته 4-صفر أمام يانغ أفريكانز التنزاني خارج أرضه اليوم السبت.

واقترب يانغ أفريكانز من التأهل لدور الثمانية عن المجموعة الرابعة بعدما ارتفع رصيده إلى 8 نقاط من 5 مباريات، بينما ضمن الأهلي المصري التأهل للدور التالي بعد خسارة بلوزداد.

ويملك الأهلي 9 نقاط في الصدارة بعد فوزه 1-صفر على ميدياما الغاني في كوماسي أمس الجمعة، فيما ظل رصيد بلوزداد 5 نقاط في المركز الثالث ويتذيل ميدياما ترتيب المجموعة بـ4 نقاط.

وافتتح مدثر يحيى أهداف أصحاب الأرض في الدقيقة 43 من المباراة التي أقيمت في استاد بنجامين ماباكا.

وسجل يانغ أفريكانز 3 أهداف متتالية في الشوط الثاني عبر ستيفان عزيز كي في الدقيقة 46 وبعدها بدقيقتين جعل الزامبي كينيدي موسوند النتيجة 3-صفر لأصحاب الأرض.

واختتم جوزيف جيدي جادو الرباعية قبل النهاية بـ6 دقائق ليانغ أفريكانز.

ويلتقي الأهلي في الجولة الأخيرة مع يانغ أفريكانز، فيما يلعب شباب بلوزداد مع ميدياما.