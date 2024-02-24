شباب بلوزداد يتلقى هزيمة ثقيلة أمام يانغ أفريكانز والأهلي يتأهل
تلقى شباب بلوزداد الجزائري هزيمة ثقيلة في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بخسارته 4-صفر أمام يانغ أفريكانز التنزاني خارج أرضه اليوم السبت.
واقترب يانغ أفريكانز من التأهل لدور الثمانية عن المجموعة الرابعة بعدما ارتفع رصيده إلى 8 نقاط من 5 مباريات، بينما ضمن الأهلي المصري التأهل للدور التالي بعد خسارة بلوزداد.
ويملك الأهلي 9 نقاط في الصدارة بعد فوزه 1-صفر على ميدياما الغاني في كوماسي أمس الجمعة، فيما ظل رصيد بلوزداد 5 نقاط في المركز الثالث ويتذيل ميدياما ترتيب المجموعة بـ4 نقاط.
وافتتح مدثر يحيى أهداف أصحاب الأرض في الدقيقة 43 من المباراة التي أقيمت في استاد بنجامين ماباكا.
وسجل يانغ أفريكانز 3 أهداف متتالية في الشوط الثاني عبر ستيفان عزيز كي في الدقيقة 46 وبعدها بدقيقتين جعل الزامبي كينيدي موسوند النتيجة 3-صفر لأصحاب الأرض.
😲 ماذا يحدث لشباب بلوزداد؟
يانغ أفريكانز يُسجل هدفين في دقيقتين#دوري_أبطال_أفريقيا #CAFCL pic.twitter.com/HXSDZV2IWU
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 24, 2024
واختتم جوزيف جيدي جادو الرباعية قبل النهاية بـ6 دقائق ليانغ أفريكانز.
ويلتقي الأهلي في الجولة الأخيرة مع يانغ أفريكانز، فيما يلعب شباب بلوزداد مع ميدياما.