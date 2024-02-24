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شباب بلوزداد يتلقى هزيمة ثقيلة أمام يانغ أفريكانز والأهلي يتأهل

مباراة الأهلي المصري وميدياما الغاني .. ممكن ترفعلونا صور من رابط الأهلي المصري (تويتر)
الأهلي المصري فاز على ميدياما الغاني (منصة إكس)
24/2/2024-|آخر تحديث: 24/2/202409:43 م (بتوقيت مكة المكرمة)

تلقى شباب بلوزداد الجزائري هزيمة ثقيلة في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بخسارته 4-صفر أمام يانغ أفريكانز التنزاني خارج أرضه اليوم السبت.

واقترب يانغ أفريكانز من التأهل لدور الثمانية عن المجموعة الرابعة بعدما ارتفع رصيده إلى 8 نقاط من 5 مباريات، بينما ضمن الأهلي المصري التأهل للدور التالي بعد خسارة بلوزداد.

ويملك الأهلي 9 نقاط في الصدارة بعد فوزه 1-صفر على ميدياما الغاني في كوماسي أمس الجمعة، فيما ظل رصيد بلوزداد 5 نقاط في المركز الثالث ويتذيل ميدياما ترتيب المجموعة بـ4 نقاط.

وافتتح مدثر يحيى أهداف أصحاب الأرض في الدقيقة 43 من المباراة التي أقيمت في استاد بنجامين ماباكا.

وسجل يانغ أفريكانز 3 أهداف متتالية في الشوط الثاني عبر ستيفان عزيز كي في الدقيقة 46 وبعدها بدقيقتين جعل الزامبي كينيدي موسوند النتيجة 3-صفر لأصحاب الأرض.

واختتم جوزيف جيدي جادو الرباعية قبل النهاية بـ6 دقائق ليانغ أفريكانز.

ويلتقي الأهلي في الجولة الأخيرة مع يانغ أفريكانز، فيما يلعب شباب بلوزداد مع ميدياما.

المصدر : رويترز