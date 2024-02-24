سيتي يهزم بورنموث ويطارد ليفربول المتصدر وهزيمة تاريخية لمانشستر يونايتد

فاز مانشستر سيتي بشق الأنفس 1-صفر على مضيفه بورنموث بهدف سجله فيل فودن ليقلص حامل اللقب الفارق الذي يفصله خلف ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إلى نقطة واحدة اليوم السبت.

وهز فودن الشباك من مسافة قريبة في الدقيقة 24 بعدما مجهود جيد من إرلينغ هالاند.

وبدا بورنموث قادرا على إدراك التعادل في الشوط الثاني لكن ماركوس تافرنيير أهدر فرصتين محققتين وأخطأت ضربة رأس لعبها أنيس أونال طريقها إلى المرمى في الوقت القاتل.

وحصد سيتي 59 نقطة من 26 مباراة بفارق نقطة واحدة خلف ليفربول الذي يواجه تشلسي في نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة غدا الأحد.

هزيمة تاريخية لمانشستر يونايتد

وفي مباراة أخرى بنفس الجولة، سجل أليكس إيوبي هدفا قبل نهاية الوقت المحتسب بدل الضائع بلحظات ليقود فولهام لفوز مفاجئ 2-1 على مانشستر يونايتد، وهو أول فوز للفريق اللندني على ملعب أولد ترافورد منذ 2003 والثاني منذ 1963.

ويحتل يونايتد، الذي خسر للمرة الأولى في 6 مباريات بالدوري، المركز السادس في الترتيب برصيد 44 نقطة بفارق 8 نقاط خلف أستون فيلا صاحب المركز الرابع. ويحتل فولهام المركز 12 برصيد 32 نقطة.

سجل فولهام أولا عن طريق كالفين باسي في الدقيقة 65، مسددا الكرة المرتدة في سقف الشباك.

وأدرك مدافع يونايتد هاري ماغواير التعادل في الدقيقة 89 وبدا الفريق المضيف في طريقه لإنقاذ نقطة على الأقل.

لكن إيوبي، الذي أهدر فرصتين جيدتين في وقت سابق، سدد كرة قوية في مرمى أندريه أونانا في الزاوية السفلى للمرمى في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع بعد هجمة مرتدة ليترك جماهير الفريق المضيف في حالة صدمة.

وافتقد يونايتد للمهاجم المصاب راسموس هويلوند الذي هز الشباك في 6 مباريات سابقة بالدوري وكان أليخاندرو جارناتشو هو أخطر مهاجميه بتسديدة أبعدها المدافع أنطوني روبنسون من على خط المرمى وأخرى أبعدها لينو ببراعة.

وكان فوز فولهام هو الأول له في 12 مباراة خارج أرضه في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ المباراة الأولى أمام إيفرتون.

وتكبد يونايتد 10 هزائم في الدوري هذا الموسم، وهو أكثر مما تعرض له طوال موسم 2022-2023.