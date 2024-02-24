شاهد.. برشلونة يقسو على خيتافي ويرتقي لوصافة الدوري الإسباني
قفز برشلونة لوصافة الدوري الإسباني لكرة القدم بعد الفوز على ضيفه خيتافي بنتيجة 4-صفر مساء السبت ضمن منافسات الجولة الـ26 من المسابقة.
سجل رافينيا وجواو فيليكس وفرينكي دي يونغ وفيرمين لوبيز أهداف المباراة في الدقائق 20 و53 و61 و91.
🥅⚽️ رافينيا يفتتح التسجيل لبرشلونة#الدوري_الإسباني | #برشلونة_خيتافي #LaLiga pic.twitter.com/kNoTjKxm9W
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 24, 2024
رفع برشلونة حامل اللقب في الموسم الماضي رصيده إلى 57 نقطة في المركز الثاني ليقلص الفارق مع ريال مدريد صاحب الصدارة إلى 5 نقاط.
🥅⚽️ جواو فيليكس يضاعف النتيجة لبرشلونة#الدوري_الإسباني | #برشلونة_خيتافي #LaLiga pic.twitter.com/aevLtAs8Ep
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 24, 2024
ويلعب ريال مدريد ضد إشبيلية مساء غد الأحد على ملعب سانتياغو برنابيو.
كما تجاوز الفريق الكتالوني "مؤقتا" فريق جيرونا صاحب المركز الثالث برصيد 56 نقطة والذي سيلاقي رايو فاليكانو مساء الاثنين في ختام منافسات الجولة.
أما خيتافي فقد تكبد خسارته الـ8 في الدوري هذا الموسم، ليتجمد رصيده عند 34 نقطة في المركز العاشر.