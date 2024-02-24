بالفيديو.. الوداد المغربي ينعش آماله في أبطال أفريقيا وبيراميدز يودع البطولة

أنعش فريق الوداد المغربي آماله في بلوغ أدوار خروج المغلوب بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بفوزه 1-صفر على مضيفه جوانينغ غالاكسي البوتسواني اليوم السبت.

وسجل بدر كدارين هدف الفريق الزائر الوحيد بضربة رأس في الدقيقة الأولى من الوقت البدل الضائع للشوط الأول.

وتصدى يوسف المطيع حارس الوداد لركلة جزاء سددها تابانغ سيسيل بعد 10 دقائق من نهاية الاستراحة.

ورفع الوداد، وصيف بطل النسخة الماضية، رصيده إلى 6 نقاط من 5مباريات متأخرا بفارق الأهداف عن سيمبا ثاني ترتيب المجموعة الثانية. ويتذيل جوانينغ المجموعة وله 4 نقاط.

ويتصدر أسيك المجموعة وله 11 نقطة.

بيراميدز يودع البطولة

ودع بيراميدز المصري دوري أبطال أفريقيا بخسارته 3-صفر من مضيفه مازيمبي الذي ضمن بلوغ الدور التالي اليوم السبت.

وتوقف رصيد بيراميدز عند 4 نقاط من 5 مباريات متذيلا المجموعة الأولى.

ويتفوق ماميلودي صن داونز من جنوب أفريقيا، وله 7 نقاط من 4 مباريات، على الفريق المصري بالمواجهات المباشرة.

ورفع مازيمبي من الكونغو الديمقراطية رصيده إلى 10 نقاط في صدارة المجموعة.

وتقدم صاحب الأرض عن طريق جويل بيا في الدقيقة 32 وجعل جلودي ليكونزا النتيجة 2-صفر قرب الاستراحة.

وأضاف بايشنت موامبا الهدف الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت البدل الضائع للمباراة.

وتستكمل بقية مباريات المجموعة باستضافة نواديبو من موريتانيا، الثالث وله 4 نقاط، لصن داونز في وقت لاحق اليوم.