بالفيديو.. الروسي خاشانوف يفوز ببطولة قطر المفتوحة للتنس

توج الروسي كارين خاشانوف بلقب بطولة قطر المفتوحة للتنس بفوزه على التشيكي ياكوب مينسيك -اليوم السبت- بمجموعتين متتاليتين بنتيجة 7-6 و6-4 في المباراة النهائية.

وفاز خاشانوف في المربع الذهبي على الأسترالي أليكسي بوبرين 7-6 و6 -2 في الوقت الذي تغلب فيه مينسيك على الفرنسي غايل مونفيس 6-4 و1-6 و6 -3.

واحتفل خاشانوف قبل أيام بتحقيق الفوز رقم 250 في مسيرته ببطولات الرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين.

واحتاج اللاعب الروسي المصنف 17 على العالم إلى ساعة واحدة و49 دقيقة للفوز على مينسيك وحسم اللقب.

🎾🏆 الروسي كارين خاتشانوف يتوج بلقب بطولة قطر إكسون موبيل للتنس بعد فوزه في النهائي على التشيكي ياكوب مينشيك#بطولة_قطر_إكسون_موبيل_المفتوحة#QatarExxonMobilOpen pic.twitter.com/Jbnv7Shj55 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 24, 2024

وحصد خاشانوف اللقب السادس في مسيرته بعد أن توج سابقا بألقاب بطولات تشنغدو في 2016 ومرسيليا وموسكو في 2018 وبطولة باريس للأساتذة في العام ذاته، وكان آخر ألقابه في 2023 عبر بطولة تشوهاي.

وأصبح خاشانوف المصنف الثاني في قطر، ثالث لاعب هذا العام ينجح في التتويج بأحد ألقاب الرابطة العالمية دون أن يخسر أي مجموعة طوال مشواره.

وبعد هذا التتويج سيعود خاشانوف إلى قائمة أول 15 مصنفا على العالم بعد أن رفع رصيده إلى 2260 نقطة، بفارق 890 نقطة عن الأميركي تايلور فريتز صاحب المركز العاشر.

وأصبح مينسيك (18 عاما) أصغر لاعب في تاريخ البطولة يتأهل للمباراة النهائية.

وكان مينسيك، الذي يخوض بطولته الثالثة فقط على مستوى جولة الرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين، تغلب على أندري روبليف في دور الثمانية ليحقق انتصاره الأول على أحد اللاعبين المصنفين الخمسة الأوائل.

ومن المنتظر أن يدخل مينسيك قائمة أفضل 100 لاعب في التصنيف الذي تصدره الرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين يوم الاثنين المقبل.