يوروبا ليغ.. نتائج القرعة وجدول مواعيد مباريات ثمن النهائي

تخوض أندية ليفربول الإنجليزي وميلان الإيطالي وباير ليفركوزن الألماني اختبارات سهلة في الدور ثمن النهائي من مسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم (يوروبا ليغ) بموجب القرعة التي سحبت اليوم الجمعة في نيون.

ويلتقي ليفربول وميلان مع سبارتا وسلافيا قطبي العاصمة التشيكية براغ تواليا، فيما يلعب باير ليفركوزن صاحب العلامة الكاملة في دور المجموعات مع قره باغ أول فريق أذربيجاني يبلغ دور ثمن النهائي للمسابقة القارية الثانية.

وسيكون ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي مرشحا بقوة لبلوغ الدور ربع النهائي نظرا للفوارق الفنية الكبيرة بينه وبين سبارتا براغ.

ويسعى ليفربول إلى إحراز اللقب القاري ليكون بمثابة أفضل هدية لمدربه الألماني يورغن كلوب الذي سيتركه في نهاية الموسم الحالي بعد أن أمضى قرابة 9 سنوات على رأس الجهاز الفني للنادي الشمالي العريق، وقاده إلى وضع حد لصيام دام 30 عاما عن إحراز الدوري الإنجليزي (توج به عام 2020)، ودوري أبطال أوروبا (2019).

ولم ترحم القرعة الطرف التشيكي الآخر في القرعة وهو سلافيا براغ، لأنها أوقعته مع ميلان الذي بلغ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، قبل أن يخرج على يد جاره إنتر.

أما ليفركوزن الفريق الوحيد في البطولات الخمس الكبرى -الذي لم يخسر أيا من مبارياته الـ32 حتى الآن في مختلف المسابقات هذا الموسم- فسيلتقي قره باغ المتواضع.

ويخوض ليفركوزن بقيادة مدربه الإسباني شابي ألونسو موسما استثنائيا، لأنه يتصدر الدوري الألماني في سعيه إلى لقبه الأول بتاريخه، بفارق 8 نقاط عن بايرن ميونخ المأزوم، وبات مرشحا لوضع حد لسلسلة من 11 لقبا تواليا في الدوري للفريق البافاري، كما بلغ الدور نصف النهائي لمسابقة الكأس المحلية.

ويتكرر اللقاء بالنسبة لليفركوزن مع قره باغ، لأنهما التقيا أيضا في دور المجموعات وفاز الفريق الألماني 5-1 ذهابا و1-0 إيابا.

وأوقعت القرعة أيضا مرسيليا الفرنسي في مواجهة فياريال الإسباني ومدربه السابق مارسيلينو الذي ترك النادي المتوسطي في سبتمبر/أيلول بعد 5 مراحل فقط، قبل أن يلتحق بناديه الحالي المتوج بلقب المسابقة موسم 2020-2021 مع أوناي إيمري.

وأقال مرسيليا مدربه الإيطالي جينارو غاتوزو بديل مارسيلينو مطلع الأسبوع الحالي وعيّن بدلا منه جان-لوي غاسيه الذي قاده في أول مباراة رسمية ضد شاختار دانييتسك الأوكراني أمس الخميس في إياب ثمن نهائي ملحق ثمن النهائي، وحقق الفوز 3-1 وبالتالي التأهل بعدما تعادلا 2-2 ذهابا.

وفي أبرز المباريات القوية والمتكافئة هناك مواجهة بين سبورتينغ البرتغالي وأتلانتا الإيطالي، وأخرى بين روما الإيطالي وبرايتون الإنجليزي الذي يقوده المدرب الإيطالي روبرتو دي تسيربي، علما بأن فريقه يشارك في إحدى المسابقات الأوروبية للمرة الأولى في تاريخه.

جدول مباريات ثمن نهائي الدوري الأوروبي

سبارتا براغ x ليفربول

مارسيليا x فياريال

روما x برايتون

بنفيكا x رينجرز

فرايبورغ x وست هام

سبورتينغ لشبونة x أتلانتا

ميلان x سلافيا براغ

كارباكا أجدام x باير ليفركوزن

موعد مباريات ثمن نهائي الدوري الأوروبي

باستثناء مباراة سبورتينغ لشبونة البرتغالي وأتلانتا الإيطالي التي ستلعب يوم الثلاثاء 5 مارس/آذار بسبب مواجهة بنفيكا مع رينجرز في المدينة نفسها تقام مباريات ذهاب مسابقة "يوروبا ليغ" الخميس 7 مارس/آذار المقبل، فيما تلعب مواجهات الإياب في الـ14 منه.

صدام أياكس وفيلا في كونفرنس ليغ

وخلفت قرعة ثمن نهائي مسابقة كونفرنس ليغ قمة نارية بين أياكس أمستردام الهولندي وآستون فيلا الإنجليزي.

وعانى أياكس بطل مسابقة دوري أبطال أوروبا 4 مرات الأمرّين لبلوغ ثمن النهائي على غرار موسمه في الدوري المحلي.

واحتاج النادي الأكثر تتويجا في هولندا إلى اقتناص الفوز من أرض مضيفه بودو غليمت النرويجي 2-1 في إياب الملحق بعدما سقط في فخ التعادل الإيجابي 2-2 على أرضه ذهابا.

ويعيش أياكس واحدا من أسوأ مواسمه، إذ يحتل المركز الخامس في الدوري بفارق 26 نقطة عن أيندهوفن المتصدر، وخروج من مسابقة الكأس المحلية على يد هيركوليس المنافس في دوري الدرجة الثانية بالخسارة أمامه 2-3 في الدور التمهيدي الثاني.

في المقابل، يقدم أستون فيلا بقيادة مدربه الإسباني أوناي إيمري موسما رائعا، حيث يحتل المركز الرابع في الدوري الممتاز.

وأوقعت القرعة فيورنتينا وصيف بطل الموسم الماضي في مواجهة مكابي حيفا الإسرائيلي، فيما يلعب أونيون سان جيلواز البلجيكي -الذي بلغ ربع نهائي مسابقة يوروبا ليغ الموسم الماضي- مع فنربخشة التركي.

ويلتقي ممثل بلجيكا الثاني كلوب بروج مع مولده النرويجي، وليل الفرنسي مع شتورم غراتس النمساوي، وسيرفيت السويسري مع فيكتوريا بلزن التشيكي الوحيد الفائز بمبارياته الـ6 في دور المجموعات.

ويلعب دينامو زغرب الكرواتي مع باوك اليوناني، وأولمبياكوس اليوناني مع ماكابي تل أبيب الإسرائيلي.