نائب فرنسي يطالب الفيفا بدقيقة صمت تكريما لاستشهاد حكم فلسطيني بغزة

أصدر النائب الفرنسي في حركة فرنسا الأبية توماس بورت بيانا طالب فيه الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بضرورة فرض دقيقة صمت خلال مباريات نهاية الأسبوع تكريما لروح الحكم الدولي الفلسطيني محمد خطاب.

وأعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، أول أمس الأربعاء، استشهاد الحكم الدولي المساعد وزوجته وأطفاله الأربعة إلى جانب عدد آخر من أفراد عائلته، نتيجة قصف إسرائيلي على منزله بدير البلح في قطاع غزة.

🚨 استشهاد الحكم الدولي محمد خطاب وأفراد أسرته في قصف إسرائيلي لمنزلهم

◀️خطاب حكم دولي معتمد منذ عام 2020 وشارك في إدارة عدد من البطولات الآسيوية والعربية

◀️أعرب رئيس الاتحاد الآسيوي، الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، عن حزنه العميق وصدمته بسبب الجريمة@theafcdotcom @FIFAcom pic.twitter.com/a5JK8JTpQ4 — الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم (@PSFA28) February 21, 2024

وجاء في بيان توماس بورت، الذي نشره عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي، "وأمام حجم هذه المجزرة، لا يمكن للمجتمع الدولي والسلطات الرياضية أن تبقى صامتة بما أن الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية تعترف بالرياضة باعتبارها رافعة أساسية لتنمية ونشر ثقافة العدالة بين الشعوب، مما يمنحها دورا حاسما في بناء السلام".

وأضاف البيان "أتوجه رسميًّا بطلب إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم للحصول على دقيقة صمت في جميع ملاعب كرة القدم حول العالم في نهاية هذا الأسبوع تكريما لروح محمد خطاب".

وأصبح خطاب حكما دوليا معتمدا في الفيفا منذ عام 2020، وشارك في التحكيم بعديد من البطولات الآسيوية والعربية.