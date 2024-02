شاهد.. فريق "أبوفلة" ينهزم في مباراة خيرية جمعت نحو 9 ملايين دولار

حقق فريق "شنكز"، اليوم الجمعة، الفوز على فريق "أبو فلة" بنتيجة (7- 5) في مباراة "لإحياء الأمل"، حضرها أكثر من 34 ألف مشجع على ملعب أحمد بن علي، بمشاركة مجموعة من أساطير كرة القدم العالمية وأبرز صناع المحتوى في وسائل التواصل الاجتماعي في دول العالم والمنطقة العربية.

وتأتي هذه المبادرة لدعم مشاريع مؤسسة "التعليم فوق الجميع"، وسيتم التبرع بعائدات المباراة البالغة قيمتها (8.849.760 دولار أميركي) لمشاريع المؤسسة في كل من فلسطين والسودان وباكستان ورواندا ومالي وتنزانيا، كما سيتم تخصيص ريعها لدعم ضمان فرص حقيقية للأطفال المهمشين في البلدان المذكورة، وتقديم تعليم عالي الجودة.

وقد شهدت المباراة الودية تنافس مجموعة من أساطير اللعبة، حيث قاد المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي فريق "أبو فلة"، إلى جانب نجم المنتخب البرازيلي السابق كاكا، والعاجي ديدي دروغبا هداف تشيلسي الإنجليزي السابق، ونجم المنتخب القطري السابق عادل خميس.

أما فريق "شنكز" الذي قاده المدرب الفرنسي آرسين فينغر، فضم عددا من نجوم الكرة العالمية على رأسهم المدافع السابق للمنتخب البرازيلي روبرتو كارلوس، والمهاجم البلجيكي إيدين هازارد، والإسباني ديفيد فيا.

وانتهى الشوط الأول بين الفريقين بالتعادل بثلاثية لكل فريق، وفي الشوط الثاني نجح فريق "شنكز" في إضافة 4 أهداف مقابل تسجيل فريق أبو فلة هدفين لتنتهي المباراة لصالح فريق شنكز (7- 5).

وأبدى الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني السابق لتوتنهام الإنجليزي سعادته للمشاركة في هذا الحدث الخيري لدعم مشاريع تعليم الأطفال، مؤكدا أن التواجد الجماهيري الكبير دليل على حرص الجميع على دعم هذه المبادرة الخيرية والمساهمة في تحسين مستوى التعليم لدى الأطفال.

وفي ذات الصدد، أعرب العاجي ديديه دروغبا هداف دوري أبطال أوروبا السابق، عن سعادته بالمشاركة في هذه المباراة الخيرية لدعم التعليم للأطفال، مشيرا إلى معانيها الكبيرة التي تعزز قيمة الرياضة كأداة معترف بها في تحقيق أهداف التنمية والسلام.

