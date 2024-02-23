شاهد.. الأهلي المصري يفوز على ميدياما الغاني بدوري أبطال أفريقيا

وضع الأهلي المصري قدما في دور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بفوزه 1-صفر على مضيفه ميدياما الغاني في الجولة قبل الأخيرة من مباريات المجموعة الرابعة اليوم الجمعة.

وحسم الأهلي المباراة لصالحه بهدف وحيد سجله حسين الشحات بعد دقيقتين من بداية الشوط الثاني.

ورفع الأهلي رصيده إلى 9 نقاط في صدارة المجموعة بفارق 4 نقاط عن شباب بلوزداد الجزائري ويانغ أفريكانز التنزاني، بينما توقف رصيد ميدياما عند 4 نقاط في المركز الأخير.

ويضمن الأهلي التأهل في حال انتهاء مباراة شباب بلوزداد ويانغ أفريكانز غدا السبت بفوز أحدهما، وفي حال التعادل يحسم تأهله لدور الثمانية في الجولة السادسة الأخيرة.

ويلتقي الأهلي في الجولة الأخيرة مع يانغ أفريكانز فيما يلعب شباب بلوزداد مع ميدياما.