جدول مباريات ربع نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم

اتضحت صورة مباريات ربع نهائي دوري أبطال آسيا، بعد انتهاء مواجهات الدور ثمن النهائي بتأهل 4 فرق عربية، بينها 3 سعودية والعين الإماراتي لدور الثمانية من البطولة القارية الأقوى على مستوى الأندية.

