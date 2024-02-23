تأهل مرسيليا وروما إلى ثمن نهائي الدوري الأوروبي

بلغ مرسيليا الفرنسي ثمن نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم (يوروبا ليغ) بعد فوزه على شاختار دونيتسك 3-1 في إياب الدور المؤهل لدور الـ16. ولحق به روما بعد فوزه بشق الأنفس على فينورد بركلات الترجيح.

وعلى ملعب "فيلودروم"، نجح مدرب مرسيليا الجديد جان لوي غاسيه، الذي حل بدلا من الإيطالي جينارو غاتوزو مطلع الأسبوع الحالي، في قيادة فريقه إلى ثمن النهائي.

افتتح الفريق الأوكراني التسجيل عبر جورجي سوداكوف من ركلة جزاء (12).

وردّ المهاجم الغابوني بيبر إيمريك أوباميانغ بهدف التعادل في الدقيقة 23 ليصبح أفضل هداف في تاريخ الدوري الأوروبي منذ اعتماد هذه التسمية عام 2009 بـ31 هدفا.

أوباميانغ يسجل التعادل لمارسيليا ويصبح الهداف التاريخي للدوري الأوروبي برصيد 31 هدفاً#الدوري_الأوروبي#UEL pic.twitter.com/PxB4juPpCf — beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 22, 2024

وفي الشوط الثاني، نجح البديل السنغالي إسماعيلا سار في منح الفوز وبطاقة العبور إلى ثمن النهائي لفريق الجنوب الفرنسي قبل نهاية المباراة بـ16 دقيقة، قبل أن يؤكّد جوفري كوندوغبيا تأهّل فريقه بالهدف الثالث (81).

وكانت مباراة الذهاب في مدينة هامبورغ المحسوبة على أنها معقل لشاختار، انتهت بالتعادل 2-2.

صعود روما

وصعد روما إلى ثمن النهائي بعد فوزه على فينورد بركلات الترجيح 4-2 بعد أن انتهى اللقاء بالتعادل 1-1 في الوقت الأصلي والشوطين الإضافيين.

وأحرز هدف فينورد اللاعب سانتياغو خيمينز في الدقيقة الخامسة قبل أن يعدل لروما لورينز بيليغريني في الدقيقة 15.

فرايبورغ يقلب الطاولة على لانس

وتأهّل فرايبورغ الألماني بعد تحقيقه فوزا مثيرا على ضيفه لانس الفرنسي 3-2 بعد تأخّره 0-2 في الشوط الأول، علما أنهما تعادلا سلبا في مباراة الذهاب.

وانسحبت الإثارة إلى مواجهة قره باغ الأذربيجاني وضيفه براغا البرتغالي، حيث تأهّل الأول على الرغم من خسارته 2-3 في مباراةٍ ملحمية، مستفيدا من فوزه 4-2 ذهابا (6-5 بمجموع المباراتين).

وفرض براغا شوطين إضافيين على مضيفه بعد إنهاء الوقت الأصلي بالتقدم 2-0 عبر روجر فرنانديش (70) والإسباني ألفارو ديالو (83).

ورغم النقص العددي، فإن البرازيلي ماتيوس دا سيلفا سجّل هدف قره براغ الأوّل (102)، لكن سيمون بانزا لاعب جمهورية الكونغو الديمقراطية أضاف الثالث لبراغا (115).

وفي حين كان الفريقان يتجهان إلى ركلات الترجيح، خطف ناريمان أخوندزاد هدفا ثانياً لقره باغ (120+2).

تأهل سبارتا براغ ولشبونة

وقلب سبارتا براغ التشيكي تخلفه ذهابا أمام غلطة سراي التركي 2-3 إلى فوز 4-1 ليضمن بطاقة التأهل أيضا.

كما حجز سبورتنغ لشبونة البرتغالي بطاقته إلى ثمن النهائي بتعادله مع يونغ بويز السويسري 1-1 على أرضه بعد أن فاز ذهاباً 3-1.