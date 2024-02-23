بالفيديو.. مشجع أرجنتيني يواجه عقوبة الحظر مدى الحياة بسبب "مقذوف"

يعتزم نادي تيغري الأرجنتيني فرض حظر مدى الحياة على مشجع بسبب إلقاء مقذوف باتجاه لاعب من فريق تشاكاريتا جونيورز، وهو ما أدى إلى إلغاء مباراة الفريقين في كأس الأرجنتين لكرة القدم يوم الأربعاء.

ووقع الحادث خلال مشادة بين لاعبي الفريقين والحكم إثر طرد أجوستين كاردوزو قائد تيغري في وقت مبكر من الشوط الثاني من مباراة قمة دور الـ32 من كأس الأرجنتين.

وألقيت عبوة من مدرجات مشجعي تيغري لتصطدم بعين فرناندو براندان مهاجم تشاكاريتا الذي احتاج إلى العلاج ليعلن الحكم بعد 15 دقيقة إلغاء المباراة، وذلك عندما كان تيغري متقدما 1-صفر.

وقال تيغري في بيان "يبدي نادي أتلتيكو تيغري رفضه الشديد لتصرف أولئك المشجعين الذي تسبب في إلغاء المباراة أمام تشاكاريتا جونيورز.

"نخطر جميع الأعضاء أن النادي سيعاقب أولئك الذين ألقوا بمقذوفات إلى أرضية الملعب بالإيقاف أو حظر دخول الاستاد مدى الحياة".