بالفيديو.. حريق مميت يتسبب بتأجيل كل المباريات في فالنسيا

تأجلت كل مباريات كرة القدم التي كان من المفترض أن تقام في مدينة فالنسيا الإسباني بعد وفاة 5 أشخاص حتى الآن وفقدان آخرين في حريق بمبنى سكني أمس الخميس.

وذكر الاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم الجمعة، أنه اتخذ هذا القرار بناء على طلب من نادي فالنسيا الذي كان من المقرر أن يخوض مباراته أمام غرناطة غدا السبت.

A terrible fire in a high-rise building in Valencia, Spain: people jumped from the windows. pic.twitter.com/OM4P0Nv9Xv — Junior Garnett (@Jgconsulti) February 23, 2024

كما جرى تأجيل مباراة دوري الدرجة الثانية في المدينة بين ليفانتي وأندورا.

وقال روبين باراخا مدرب فالنسيا "إنه يوم تتراجع فيه كرة القدم، هناك أشياء في الحياة أكثر أهمية".

A terrible fire in a high-rise building in Valencia, Spain: people jumped from the windows. pic.twitter.com/ubJpdBZGfn — Junior Garnett (@Jgconsulti) February 23, 2024

وأضاف "يجب أن نظهر التضامن في هذا الوضع وأن نشكر كل الأشخاص الذين ساعدوا في منع الوضع من أن يصبح كارثيا كما كنا نخشى".

وذكرت رابطة الدوري الإسباني أنه سيتم الوقوف دقيقة صمت على أرواح الضحايا في كل مباريات هذا الأسبوع.