الإسباني لوبيز يواصل مهامه مدربا لمنتخب قطر حتى 2026

أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم، الجمعة، توقيع الإسباني ماركيز لوبيز عقدا يبقيه على رأس الإدارة الفنية للمنتخب القطري حتى العام 2026.

وأصدر الاتحاد القطري بيانا، أشار فيه إلى أن المدرب الإسباني سيواصل مهامه مع الـ"العنابي" في الاستحقاقات المقبلة وأهمها التصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

وجرى توقيع العقد بمقر الاتحاد بحضور منصور محمد الأنصاري الأمين العام للاتحاد القطري لكرة القدم.

🎥 جانب من توقيع العقد مع المدرب ماركيز لوبيز ✍️🇶🇦.#العنابي pic.twitter.com/POXPSShTsH — الاتحاد القطري لكرة القدم (@QFA) February 23, 2024

ويأتي التوقيع عقب النجاح الكبير الذي حققه لوبيز مع المنتخب القطري عقب أن قاده إلى لقب كأس آسيا التي استضافتها الدوحة مؤخرا محافظا على الكأس التي توج بها في النسخة قبل الماضية عام 2019 في الإمارات.

وكان الاتحاد القطري لكرة القدم قد استعان بخدمات المدرب الإسباني إبان قيادته للوكرة لتولي مهمة تدريب المنتخب خلال النهائيات القارية، قبل أن يتعاقد معه رسميا، مقدما شكره لإدارة نادي الوكرة التي وافقت على بقاء المدرب مع المنتخب.

وسيواصل المنتخب القطري منافسات التصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027 عندما يلتقي نظيره الكويتي في 21 مارس/آذار المقبل في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى.