6 لاعبين لم تنهزم فرقهم بالبريميرليغ عندما هزوا الشباك

تكون بعض الأهداف حاسمة أحيانا في تحقيق الفوز بالمباراة، ولكن ثمة لاعبين وصلوا إلى الحد الأقصى ولم يخسروا أبدا أي مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز (بريميرليغ) بعد هز شباك الفريق المنافس.

ويتصدر غابرييل جيسوس -النجم السابق لمانشستر سيتي واللاعب الحالي لأرسنال- قائمة هؤلاء اللاعبين المحظوظين، إذ لم يذق طعم الهزيمة في 60 مباراة خاضها مع الفريقين.

التقرير التالي يسلط الضوء على مجموعة من اللاعبين الذين حققوا الفوز لأنديتهم في كل مرة أحرزوا فيها هدفا في مرمى الفريق المنافس:

غابرييل جيسوس: سجل في 60 مباراة (55 فوزا و5 تعادلات). وجاءت أهداف جيسوس الـ73 في الدوري الإنجليزي الممتاز في 60 مباراة مختلفة، لم يخسر فيها فريقه أبدا. وأحرز المهاجم أغلب أهدافه مع مانشستر سيتي الذي انضم إليه في موسم 2016-2017 ثم مع أرسنال الذي انتقل إليه موسم 2022-2023.

جيمس ميلنر: خلال مسيرته في الدوري الإنجليزي الممتاز مع ليدز يونايتد ونيوكاسل وأستون فيلا ومانشستر سيتي وليفربول، سجل ميلنر في 54 مباراة (43 فوزا، و11 تعادلا).

داريوس فاسيل: سجل 52 هدفا في 46 مباراة (36 فوزا، و10 تعادلات)، وظل سجل اللاعب المعتزل خاليا من الهزائم في كل مباراة كان يسجل فيها بالدوري الإنجليزي الممتاز مع نادييه السابقين أستون فيلا ومانشستر سيتي.

Darius Vassell – @vasselldotnet Forward – 13 June 1980 – Birmingham Debut: 23 Aug 1998, aged 18 – Middlesbrough (Home) – Premiership (W 3-1) Appearances: 202

Goals: 43

Time at Club: 1996 – 2005 Signed from: Apprentice Sold to: Manchester City for £2m pic.twitter.com/dIiQp4ibU6 — Aston Villa Players (@avfcplayers) June 10, 2021

ديوغو جوتا: سجل البرتغالي في 33 مباراة مختلفة بالدوري لصالح ليفربول مع يورغن كلوب، ولم يكن في الجانب الخاسر مرة واحدة (38 فوزا، و7 تعادلات). كما هز جوتا الشباك في 12 مباراة مختلفة مع ولفرهامبتون خلال الفترة التي قضاها في "مولينوكس"، ولم ينقد للهزيمة مطلقا.

إيرلينغ هالاند: لم يخسر مانشستر سيتي قط، عندما يسجل هالاند، ففي 34 مباراة حقق الفريق (29 فوزا، و5 تعادلات) ونظرا لهيمنته المحلية، يمكننا أن نتوقع منه أن يتصدر هذه القائمة.

سالومون كالو: سجل في 32 مباراة (29 فوزا، و3 تعادلات)، وفاز بلقب واحد فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز مع تشلسي خلال مسيرته التي استمرت 6 سنوات في غرب لندن.

كالو، الذي تم جلبه إلى النادي من قبل جوزيه مورينيو بعد تألقه مع فينورد الهولندي، كان كلما يسجل يؤمن النتيجة لـ"البلوز".