10 أندية حققت أطول سلسلة انتصارات في تاريخ كرة القدم

صمد الرقم الأسطوري، الذي حققه فريق أياكس الهولندي بقيادة النجم الراحل يوهان كرويف بـ26 فوزا متتاليا، لأكثر من نصف قرن قبل أن يتم كسره من طرف نادي إيست كيلبرايد في الدرجة الخامسة في أسكتلندا.

كان أياكس على علم بالحدث الوشيك، واحتفل بفوز إيست كيلبرايد 3-1 على بي إس سي غلاسكو في نوفمبر/تشرين الثاني 2016 من خلال إرسال شاحنة مليئة بالمشروبات إلى أرض الملعب، بالإضافة إلى جهاز حاسوب يتضمن رسالة فيديو من أسطورة النادي والمدير الفني إدوين فان دير سار.

وقال مدير كيلبي مارتن لوغلان بحماس إن "تجاوز الرقم القياسي للأسطورة يوهان كرويف مع أياكس أمر سريالي".

لم يدخل النادي موسوعة غينيس للأرقام القياسية، لأن إيست كيلبرايد كان ينشط خارج المنافسة "عالية المستوى"، بيد أن ناديا بريطانيا آخر هو تي إن إس (ذا نيو سانت) تفوق على أياكس في العام نفسه.

🚨🚨🚨🚨🚨🚨 أكبر سلسلة انتصارات متتالية في تاريخ كرة القدم 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 ذا نيو سينتس — 2016 / 27 فوز ✅

🇳🇱 أياكس — 1971-1972 / 26 فوز ✅

🇳🇱 أياكس — 1955 / 25 فوز ✅

🇧🇷 كوريتيبا — 2011 / 24 فوز ✅

🇩🇪 بايرن ميونخ — 2020 / 23 فوز ✅

🇸🇦 الهلال — 2024 / 22 فوز ✅

🇪🇸 ريال مدريد — 2014 / 22… pic.twitter.com/vpO4WtQ6GJ — أخبار الهلال (@hilalstuff) February 18, 2024

وفي التالي الفرق التي سجلت أطول سلسلة انتصارات:

10. برشلونة: 18 فوزا (2005-2006).

9. بالميراس (البرازيل): 21 فوزا (1996)

Los últimos Torneos Paulista de Palmeiras: su DT era… 🏆 2020 – Vanderlei Luxemburgo

🏆 2008 – Vanderlei Luxemburgo

🏆 1996 – Vanderlei Luxemburgo

🏆 1994 – Vanderlei Luxemburgo

🏆 1993 – Vanderlei Luxemburgo pic.twitter.com/od8yFGLzay — SportsCenter (@SC_ESPN) August 8, 2020

8. مانشستر سيتي (إنجلترا): 21 فوزا (2020-2021)

7. تي إن إس (ويلز): 21 فوزا (2023-2024)

⚽️ @tnsfc 3-0 win against Newtown means they have won 27 games in a row in all comps, equalling their own World record! 📻 @BBCShropshire #BBCFootball pic.twitter.com/qysnVIX5Sf — BBC Sport Shropshire (@BBCShropSport) February 6, 2024

6. ريال مدريد (إسباني): 22 فوزا (2014)

5. بايرن ميونخ (ألمانيا): 23 فوزا (2020)

Good morning, fans of 2020 TREBLE WINNERS FC Bayern Munich. 🤩#MiaSanChampions #MiaSanFamily pic.twitter.com/fp6UGLHagI — 🇺🇸 FC Bayern US 🇨🇦 (@FCBayernUS) August 25, 2020

4. كوريتيبا (البرازيل): 24 فوزا (2011)

Brazilian club Coritiba hold the current world record having won 24 consecutive games back in 2011. pic.twitter.com/Y3y5uThp27 — Squawka (@Squawka) January 4, 2015

3. أياكس (هولندا): 25 فوزا (1995)

2. أياكس: 26 فوزا (1971-1972)

🌎 | Today is the final day of the international break, meaning CLUB FOOTBALL IS BACK TOMORROW! In honour of this, here is a photo of Ajax’s 1971-72 side – one of the most successful teams in history.#Ajax pic.twitter.com/DzrzuBsLCH — Voice of Ajax (@VoiceOfAjax) September 27, 2022

1. تي إن إس (ويلز): 27 فوزا (2016)