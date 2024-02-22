رياضة|الأميركتان

10 أندية حققت أطول سلسلة انتصارات في تاريخ كرة القدم

(Top Row L-R) Arie Haan, Horst Blankenburg, Sies Wever, Wim Suurbier, Heinz Stuy, Piet Keizer, Ruud Krol, Heinz Schilcher, Arnold Muhren, Johan Neeskens, Barry Hulshoff (Bottom Row L-R) Sjaak Swart, Johnny Rep, Coach Stefan Kovacs, Assistant Trainer Bobby Haarms, Gerrie Kleton, Jan Mulder, Johan Cruijff, Gerrie Muhren during the team presentation of Ajax Amsterdam in 1972 in Amsterdam, The Netherlands (Photo by VI Images via Getty Images)
رقم أياكس في عدد الانتصارات المتتالية (26) صمد من 1972 إلى غاية 2016 (غيتي)
22/2/2024

صمد الرقم الأسطوري، الذي حققه فريق أياكس الهولندي بقيادة النجم الراحل يوهان كرويف بـ26 فوزا متتاليا، لأكثر من نصف قرن قبل أن يتم كسره من طرف نادي إيست كيلبرايد في الدرجة الخامسة في أسكتلندا.

كان أياكس على علم بالحدث الوشيك، واحتفل بفوز إيست كيلبرايد 3-1 على بي إس سي غلاسكو في نوفمبر/تشرين الثاني 2016 من خلال إرسال شاحنة مليئة بالمشروبات إلى أرض الملعب، بالإضافة إلى جهاز حاسوب يتضمن رسالة فيديو من أسطورة النادي والمدير الفني إدوين فان دير سار.

وقال مدير كيلبي مارتن لوغلان بحماس إن "تجاوز الرقم القياسي للأسطورة يوهان كرويف مع أياكس أمر سريالي".

لم يدخل النادي موسوعة غينيس للأرقام القياسية، لأن إيست كيلبرايد كان ينشط خارج المنافسة "عالية المستوى"، بيد أن ناديا بريطانيا آخر هو تي إن إس (ذا نيو سانت) تفوق على أياكس في العام نفسه.

وفي التالي الفرق التي سجلت أطول سلسلة انتصارات:

  • 10. برشلونة: 18 فوزا (2005-2006).
Barcelona's Ronaldinho celebrates after scoring against Real Madrid during their Spanish First Division soccer match at Santiago Bernabeu stadium in Madrid November 19, 2005. A virtuoso double from Ronaldinho and a superb opportunist strike from Samuel Eto'o secured Barcelona a stunning 3-0 win over arch-rivals Real Madrid at the Bernabeu on Saturday. REUTERS/Victor Fraile
البرازيلي رونالدينو ساهم في سلسلة انتصارات برشلونة  (رويترز)
  • 9. بالميراس (البرازيل): 21 فوزا (1996)

 

  • 8. مانشستر سيتي (إنجلترا): 21 فوزا (2020-2021)
Ahead of FC Copenhagen vs Man City: UEFA Champions League
مانشستر سيتي بقيادة بيب غوارديولا حقق سلسلة طويلة من الانتصارات (الفرنسية)

 

  • 7. تي إن إس (ويلز): 21 فوزا (2023-2024)

  • 6. ريال مدريد (إسباني): 22 فوزا (2014)
Real Madrid's coach Carlo Ancelotti gives directions to his players during the Champions League second leg semifinal soccer match between Real Madrid and Juventus, at the Santiago Bernabeu stadium in Madrid, Wednesday, May 13, 2015. (AP Photo/Daniel Ochoa de Olza)
كارلو أنشيلوتي حقق نجاحا كبيرا خلال فترته الأولى في ريال مدريد (رويترز)
  • 5. بايرن ميونخ (ألمانيا): 23 فوزا (2020)

  • 4. كوريتيبا (البرازيل): 24 فوزا (2011)

  • 3. أياكس (هولندا): 25 فوزا (1995)

  • 2. أياكس: 26 فوزا (1971-1972)

  • 1. تي إن إس (ويلز): 27 فوزا (2016)

المصدر : الصحافة البريطانية