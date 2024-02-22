ميلان وبنفيكا يتأهلان لثمن نهائي الدوري الأوروبي

بلغ ميلان الإيطالي ثمن نهائي الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) في كرة القدم، على الرغم من خسارته 2-3 أمام مضيفه رين الفرنسي، اليوم الخميس، مستفيدا من فوزه الكبير 3-0 ذهابا ولحق به بنفيكا بعد تعادله سلبيا مع تولوز.

وهذه الخسارة الثانية تواليا لميلان بعد سلسلة من النتائج الإيجابية التي تخللها 5 انتصارات في 6 مباريات ضمن جميع المسابقات.

وكان ميلان، صاحب 7 ألقاب في دوري أبطال أوروبا، قد وقع في مجموعة حديدية في دور المجموعات من المسابقة القارية الأم، فأنهاها ثالثا بفارق المواجهات المباشرة مع باريس سان جيرمان الفرنسي الوصيف بفارق 3 نقاط وراء بوروسيا دورتموند الألماني.

افتتح بنجامين بوريغو التسجيل لرين بتسديدة قوية من على مشارف المنطقة بعد تمريرة من بابتيست سانتاماريا (11).

ولم يتأخّر الصربي لوكا يوفيتش بالردّ لمعادلة النتيجة برأسية إثر عرضية من الفرنسي ثيو هيرنانديز (22).

وارتفعت حظوظ رين بمعادلة النتيجة بمجموع المباراتين حين سجّل بوريغو مجددا من ركلة جزاء (54).

لكن الفرحة لم تستمر طويلا حين سجّل الجناح البرتغالي رافائيل لياو التعادل بعد مجهود فرديّ، حين انطلق من قبل منتصف الملعب وتواجه مع حارس المرمى المخضرم ستيف مانداندا مُسددا مرتين لهزّ الشباك (58).

واحتسب الحكم ركلة جزاء ثانية لرين بعد لمسة يد على يوفيتش الذي طُرد أمام مونتسا، ليسجّل بوريغو ثلاثيته (68).

تأهل بنفيكا

تأهّل بنفيكا البرتغالي بدوره بعد تعادله السلبي مع مضيفه تولوز الفرنسي، وذلك بعد فوزه عليه ذهابا 2-1. وهذه المباراة الـ7 تواليا التي يخرج فيها بنفيكا من دون خسارة في جميع المسابقات.

ويقام الدور المؤهل لدور الـ16 بين الفرق التي حصلت على المركز الثاني في ترتيب مجموعاتها في مرحلة المجموعات للمسابقة، والأندية التي نالت المركز الثالث في الدور ذاته ببطولة دوري أبطال أوروبا، وانتقلت للعب في الدوري الأوروبي.