شاهد.. نابولي يتعادل مع برشلونة وبورتو يهزم أرسنال في دوري أبطال أوروبا

انتفض نابولي ليفرض التعادل 1-1 على ضيفه برشلونة في ذهاب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم اليوم الأربعاء بفضل هدف المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين.

وقدم بطلا إسبانيا وإيطاليا العام الماضي، اللذان يعانيان هذا الموسم، شوطا أول مملا قبل أن يضع المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي برشلونة في المقدمة بعد ساعة من اللعب.

وأدرك أوسيمن التعادل بعد 15 دقيقة بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء بعدما تخطى مدافع برشلونة بغرابة.

وسيحسم المتأهل للدور التالي في مباراة العودة في إسبانيا يوم 12 مارس/آذار.

بورتو يهزم أرسنال

وفي مباراة أخرى بنفس الدور، تقدم بورتو البرتغالي خطوة نحو التأهل لربع النهائي في أبطال أوروبا بفوزه الثمين والمتأخر 1صفر على ضيفه أرسنال الإنجليزي.

وعلى ملعب (الدراجاو) بالبرتغال، تقمص البرازيلي وينديرسون جالينو دور البطولة في اللقاء، عقب تسجيله هدف بورتو الوحيد في الدقيقة الرابعة (الأخيرة) من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وبات يكفي بورتو، حامل لقب المسابقة عامي 1987 و2004، التعادل بأي نتيجة في مباراة العودة، التي ستقام على ملعب (الإمارات) في العاصمة البريطانية لندن، من أجل الصعود لربع النهائي في البطولة القارية.

في المقابل، أصبح يتعين على أرسنال الفوز بفارق هدفين على الأقل لتجنب الخروج المبكر من المسابقة، التي مازال يحلم بالفوز بها للمرة الأولى في تاريخه.

وفي حال انتهاء الوقت الأصلي للقاء الإياب بتقدم أرسنال بفارق هدف، سوف يلجأ الفريقان للعب وقت إضافي مدته نصف ساعة مقسمة بالتساوي على شوطين، وفي حال استمرار الفارق على حاله، سيحتكمان إلى ركلات الترجيح، وفقا للائحة البطولة.