بالفيديو.. ليفربول يحكم قبضته على صدارة الدوري الإنجليزي برباعية

هز فيرجيل فان دايك وكودي غاكبو الشباك في غضون دقيقتين في الشوط الثاني، ليقودا ليفربول المتأثر بالإصابات للفوز 4-1 على ضيفه لوتون تاون وإحكام قبضته على صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأربعاء.

وارتفع رصيد فريق المدرب يورغن كلوب إلى 60 نقطة من 26 مباراة، بفارق 4 نقاط أمام مانشستر سيتي و5 أمام أرسنال اللذين لعبا 25 مباراة.

وافتتح شيدوزي أوجبيني لاعب لوتون التسجيل في الدقيقة 12، ليتأخر ليفربول الذي افتقد خدمات عدد من أبرز لاعبيه، بينهم محمد صلاح وداروين نونيز، حتى نهاية الشوط الأول لأول مرة على ملعبه بالدوري هذا الموسم.

لكن ليفربول رفع مستواه في الشوط الثاني، إذ سجل فان دايك في الدقيقة 56 عندما حول برأسه ركلة ركنية لعبها أليكسيس ماك أليستر، الذي لعب عرضية أخرى بعدها بدقيقتين حولها غاكبو برأسه إلى داخل الشباك.

رأسية هولندية بصناعة أرجنتينية… مرة من فان دايك وأخرى من خاكبو هدفان لليفربول بدقيقتين#الدوري_الإنجليزي_الممتاز | #ليفربول_لوتون pic.twitter.com/rUMVzFTBqO — beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 21, 2024

وأكمل لويس دياز وهارفي إليوت رباعية ليفربول في الدقيقتين 71 و90 على الترتيب.

الهزيمة أبقت على لوتون تاون في منطقة الخطر مهددا بالهبوط للدرجة الأولى، بعدما تجمد رصيده عند 20 نقطة في المركز الـ15 بعد خسارته الثالثة على التوالي، والـ15 في الدوري هذا الموسم.