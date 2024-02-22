راتكليف يفتح باب عودة غرينوود إلى أولدترافورد

ألمح جيم راتكليف أحد ملاك مانشستر يونايتد الإنجليزي إلى إمكانية عودة ماسون غرينوود المعار لخيتافي الإسباني ضمن جهوده لتعزيز صفوف الفريق الذي عانى من سوء النتائج في الفترة الأخيرة.

وفيما أصر راتكليف على أنه كان يتحدث عن "مبدأ" عام وليس عن أي من اللاعبين"، قال "سنتخذ قرارا. لا أعرف ما إذا كان (غرينوود) لا يزال بإمكانه الحصول على مستقبل. كل ما يمكنني فعله هو الحديث عن مبدأ كيفية تعاملنا مع قرارات كهذه. هل هو النوع المناسب من لاعبي كرة القدم؟ هل نحن سعداء بذلك؟ أهو شخص جيد أم لا؟".

راتكليف عن ميسون غرينوود: "إنه قرار جديد لإتخاذه". pic.twitter.com/bv2zuYmPlB — شبكة مانشستر يونايتد (@MUFCNET) February 21, 2024

وأضاف " (غرينوود) لاعب كرة قدم في مانشستر يونايتد ونحن المسؤولون عن كرة القدم. لذا فإن الجواب هو أنه من الواضح تمامًا أنه يتعين علينا اتخاذ قرار".

وتابع "علينا فهم الحقائق ثم محاولة التوصل إلى قرار عادل على أساس القيم، وهو في الأساس ما إذا كان شخصا جيدا أم لا. وهل يمكن أن يلعب بإخلاص لمانشستر يونايتد وهل سنكون مرتاحين له وسيكون المشجعون مرتاحين له أيضا؟".

وختم "أنت تتعامل مع شباب لم ينشؤوا دائما في أفضل الظروف، ولديهم الكثير من المال ولا يحصلون دائما على التوجيه الذي ينبغي عليهم الحصول عليه".

ولم يشارك غرينوود، الذي انضم إلى خيتافي في سبتمبر/أيلول على سبيل الإعارة، مع يونايتد منذ إيقافه بعد اعتقاله للاشتباه في ارتكابه عملية اعتداء جنسي في يناير/كانون الثاني 2022.

وتم إسقاط جميع التهم في وقت لاحق، لكن "الشياطين الحمر" أشاروا إلى أنه من غير المرجح أن يعود اللاعب الإنجليزي السابق إلى النادي.

ويتوقع بحسب تقارير في الصحافة الإسبانية أن يقدم ناديا أتلتيكو مدريد وبرشلونة عرضين للاعب لضمه في الصيف المقبل.

وأحدث غرينوود تأثيرا كبيرا منذ وصوله إلى خيتافي. ولعب 24 مباراة مع الفريق الإسباني، وسجل 5 أهداف وقدم 5 تمريرات حاسمة.