الهلال يتخطى سباهان ويلاقي الاتحاد في ربع نهائي أبطال آسيا

ضرب الهلال السعودي موعدا مع غريمه الاتحاد في دور الثمانية بدوري أبطال آسيا لكرة القدم بعد أن قلب تأخره بهدف على ملعبه إلى الفوز 3-1 أمام سباهان الإيراني في مباراة إياب دور الـ16 اليوم الخميس.

وأكد الهلال، وصيف بطل النسخة الماضية، بذلك تفوقه على الفريق الإيراني بعد فوزه ذهابا بنفس النتيجة.

وسجل فارشاد أحمد زاده مهاجم سباهان هدف فريقه الوحيد عقب 9 دقائق من نهاية الاستراحة، بعد أن وضع الكرة في شباك ياسين بونو حارس الهلال من مسافة قريبة.

لكن سالم الدوسري احتفل بالمباراة الـ400 له مع الهلال بتسجيل هدف التعادل في الدقيقة 76 بعد أن استلم الكرة على حدود المنطقة وراوغ أحد المدافعين وتقدم ليسدد بالقدم اليمنى ببراعة في الشباك.

وكاد الدوسري يسجل الهدف الثاني في الدقيقة 82 بتسديدة من داخل المنطقة أبعدها الدفاع لتصل الكرة إلى روبن نيفيز ليتكفل البرتغالي بتسجيل الهدف بتسديدة مذهلة من خارج منطقة الجزاء لم يتمكن بايام نيازماند حارس سباهان من التعامل معها.

واختتم الصربي ألكسندر ميتروفيتش أهداف المباراة بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع بتسديدة من مسافة قريبة.

وتأهل الاتحاد إلى دور الثمانية في وقت سابق من اليوم بفوزه 2-1 على نافباخور الأوزبكي في مباراة الإياب، بعد انتهاء مباراة الذهاب بالتعادل دون أهداف.