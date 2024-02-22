الفائزون بجائزة "أفضل لاعب في المباراة" بذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

لاعبون كثر برزوا في المباريات الثمانية التي لُعبت في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، ولكن 8 منهم فقط تُوّجوا بجائزة أفضل لاعب في المباريات التي لُعبت في هذا الدور الناري.

وفي الأسبوع الأول فاز كل من:

مانشستر سيتي على مضيفه كوبنهاغن 3-1.

ريال مدريد على مضيفه لايبزيغ بهدف نظيف.

لاتسيو على ضيفه بايرن ميونخ بهدف نظيف.

وباريس سان جيرمان على ضيفه ريال سوسيداد بهدفين دون رد.

أما في الأسبوع الثاني من ذهاب ثمن النهائي فكانت النتائج على الشكل التالي:

إنتر ميلان فاز على ضيفه أتلتيكو مدريد بهدف نظيف.

تعادل آيندهوفن مع ضيفه دورتموند 1-1.

تعادل نابولي مع ضيفه برشلونة.

انتصار بورتو على أرسنال بهدف نظيف.

أما الذين توجوا في جائزة أفضل لاعب في كل مباراة هم:

البلجيكي كيفن دي بروين (مانشستر سيتي).

الإسباني إبراهيم دياز (ريال مدريد).

الفرنسي ماتيو غندوزي (لاتسيو).

الفرنسي كليان مبابي (باريس سان جيرمان).

النمساوي ماركو أرناتوفيتش (إنتر ميلان).

الهولندي جوي فيرمان (آيندهوفن).

البولندي روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة).