الفائزون بجائزة "أفضل لاعب في المباراة" بذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا
22/2/2024
لاعبون كثر برزوا في المباريات الثمانية التي لُعبت في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، ولكن 8 منهم فقط تُوّجوا بجائزة أفضل لاعب في المباريات التي لُعبت في هذا الدور الناري.
وفي الأسبوع الأول فاز كل من:
- مانشستر سيتي على مضيفه كوبنهاغن 3-1.
- ريال مدريد على مضيفه لايبزيغ بهدف نظيف.
- لاتسيو على ضيفه بايرن ميونخ بهدف نظيف.
- وباريس سان جيرمان على ضيفه ريال سوسيداد بهدفين دون رد.
أما في الأسبوع الثاني من ذهاب ثمن النهائي فكانت النتائج على الشكل التالي:
- إنتر ميلان فاز على ضيفه أتلتيكو مدريد بهدف نظيف.
- تعادل آيندهوفن مع ضيفه دورتموند 1-1.
- تعادل نابولي مع ضيفه برشلونة.
- انتصار بورتو على أرسنال بهدف نظيف.
أما الذين توجوا في جائزة أفضل لاعب في كل مباراة هم:
- البلجيكي كيفن دي بروين (مانشستر سيتي).
- الإسباني إبراهيم دياز (ريال مدريد).
- الفرنسي ماتيو غندوزي (لاتسيو).
- الفرنسي كليان مبابي (باريس سان جيرمان).
- النمساوي ماركو أرناتوفيتش (إنتر ميلان).
- الهولندي جوي فيرمان (آيندهوفن).
- البولندي روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة).
- البرازيلي وينديرسون جالينو (بورتو).
المصدر : الجزيرة