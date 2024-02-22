الحضري: أنا أفضل من ياسين بونو حارس منتخب المغرب

قال عصام الحضري حارس منتخب مصر السابق اليوم الأربعاء إنه أفضل من ياسين بونو حارس المنتخب المغربي والهلال متصدر الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

وقاد الحارس بونو (32 عاما) بلاده المغرب للتأهل للمربع الذهبي لكأس العالم في قطر قبل نحو 14 شهرا، ليكون أول منتخب عربي وأفريقي يبلغ هذا الدور في المسابقة العالمية.

كما نافس بونو، الفائز بالدوري الأوروبي مع إشبيلية الإسباني الموسم الماضي، على جائزة أفضل حارس في العالم المقدمة من الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) ‭‭2023،‬‬ ليظهر في القائمة النهائية للعام الثاني تواليا.

ويعد الحضري، الفائز بكأس الأمم الأفريقية 4 مرات مع مصر وهو رقم قياسي يتقاسمه مع مواطنه أحمد حسن، من أبرز حراس المرمى في القارة والشرق الأوسط.

وقال الحضري في لقاء مع محطة شركة الرياضة السعودية (إس إس سي) ردا على من الأفضل بينه وبين الحارس المغربي "ياسين (بونو) لا يزال مستمر في اللعب. أنا لا أستطيع الحديث عن ألقابي أو مبارياتي أو بطولاتي… الكرة في السابق (كانت مختلفة)".

وأضاف أكبر لاعب شارك في كأس العالم "عذرا يا ياسين. الحضري (أفضل). عذرا يا بونو".

وتطرق الحضري، الذي خاض تجربة احتراف قصيرة مع التعاون السعودي موسم 2017-2018، للحديث عن نواف العقيدي حارس النصر الموقوف.

وتم إيقاف حارس الفريق المنافس في دوري المحترفين من الاتحاد السعودي للعبة "بعد ثبوت طلب العقيدي من روبرتو مانشيني مدرب المنتخب أثناء الاجتماع الذي دار بينهما بتاريخ 28 ديسمبر/كانون الأول بتأجيل معسكر المنتخب الأخير المقام في دولة قطر لمدة يوم أو يومين لظروفه الخاصة أو منحه إجازة".

وقال الحضري "(العقيدي) مستقبل الكرة السعودية… لطالما تقبل الحارس القرار. تقبله سيكون جيدا. هو حاليا موقوف لكن عليه ألا يستسلم".

وتابع حارس الأهلي المصري السابق "أتوقع أن يعود من الإيقاف بمستوى أفضل مما كان عليه".